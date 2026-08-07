So individuell wie Ihre Anforderungen: Die flexibel konfigurierbare Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 125/130 R Bp Pack mit elektro-hydraulischer Hochentleerung. Bereits die Standardausführung überzeugt bei der Eckenreinigung durch hohe Zeitersparnis, denn die KM 125 braucht dabei im Vergleich zu anderen Maschinen nur gut die Hälfte an Kehrfahrten. Der optionale Kehrsichel-Seitenbesen reduziert den Aufwand gar auf eine einzige Fahrt - das Auskehren von Hand entfällt vollständig. Dank weiterer Patente, wie der Tact-Filterabreinigung arbeiten Sie staubfrei, während Sie mit dem Kärcher Intelligent Key-System unterschiedliche Nutzerrechte definieren. Hindernisse werden gefahrlos überwunden, da die Hauptkehrwalze zwischen den Hinterrädern platziert ist. Bei Verschleiß passt unser „Teach-System“ die Walze automatisch in der Höhe an und garantiert bestmögliche Kehrergebnisse. Unterschiedlichen Verschmutzungsgraden und Untergründen begegnen Sie mit drei variabel wählbaren Anpressdrücken. Über das multifunktionale Display wird Ihnen der gewählte Anpressdruck, ebenso wie der Verschleißzustand zuverlässig angezeigt. Diese Version mit Elektroantrieb erlaubt übrigens auch die Nutzung in Innenräumen.