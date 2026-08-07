La KM 125/130 R Bp Pack est dotée d’un système de vidange hydraulique, d'un balai ventral pour le nettoyage dans les virages. Rapide et efficace, cette balayeuse autoportée se distingue par sa capacité à réduire l’effort tout en assurant un nettoyage de qualité. La position du balai principal entre les roues offre une largeur de travail énorme, le système Teach permet de contrôler la corrosion et l’ajustement du rouleau à la hauteur garantit les meilleurs résultats. Pour s’adapter à différents types de salissures et de surfaces, la pression sur le balai est réglable à 3 niveaux en appuyant simplement sur le bouton. D’autres fonctionnalités font de la KM 125/130 R G la balayeuse autoportée parfaite : les filtres à décolmatage automatique permettent un nettoyage sans poussières et le système KIK (Kärcher Intelligent Key) permet de personnaliser les accès et les réglages de la machine. Cette version est idéale pour un fonctionnement intérieur.