Warum Ecken mit der Hand auskehren, wenn es doch auch anders geht? Die Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 125/130 R G mit elektrohydraulischer Hochentleerung und dem optional erhältlichen Kehrsichel-Seitenbesen reinigt Ecken mit nur einer Fahrt. Und auch die Standardversion überzeugt mit ihrem Kehrkonzept bei der Eckenreinigung im Vergleich zu anderen Geräten mit einer Halbierung des Aufwands. Die Platzierung der Hauptkehrwalze zwischen den Hinterrädern lässt Sie auch höhere Absätze gefahrlos überwinden, während das „Teach-System“ den Verschleiß überwacht, die Walze bei Bedarf automatisch in der Höhe anpasst und stets bestmögliche Kehrergebnisse garantiert. Per Knopfdruck sind 3 Anpressdrücke einstellbar, um unterschiedlichen Verschmutzungsgraden und Untergründen Rechnung zu tragen. Weitere Patente und Innovationen ermöglichen Ihnen staubfreies Arbeiten (Tact-Filterabreinigung) und das Definieren unterschiedlicher Nutzerrechte (Kärcher Intelligent Key-System). Das multifunktionale Display leitet in 28 Sprachen leicht verständlich durch die Menüs und gibt unter anderem zuverlässig Auskunft über den Kehrwalzenverschleiß oder den aktivierten Anpressdruck der Kehrwalze.