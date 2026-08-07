Balayeuse aspirante KM 125/130 R G
Le nouveau concept de balayage et le balai ventral latéral disponible en option vous permettent de gagner du temps. Le décolmatage du filtre Tact et le système Teach viennent compléter les équipements variés de cette balayeuse aspirante autoportée.
La KM 125/130 R essence est dotée d’un système de vidange hydraulique, d'un balai ventral pour le nettoyage dans les virages. Rapide et efficace, cette balayeuse autoportée se distingue par sa capacité à réduire l’effort tout en assurant un nettoyage de qualité. La position du balai principal entre les roues offre une largeur de travail énorme, le système Teach permet de contrôler la corrosion et l’ajustement du rouleau à la hauteur et garantit les meilleurs résultats. Pour s’adapter à différents types de salissures et de surfaces, la pression sur le balai est réglable à 3 niveaux en appuyant simplement sur le bouton. D’autres fonctionnalités font de la KM 125/130 R G la balayeuse autoportée parfaite : les filtres à décolmatage automatique permettent un nettoyage sans poussières et le système KIK (Kärcher Intelligent Key) qui permet de personnaliser les accès et les réglages de la machine.
Caractéristiques et avantages
Balai ventral (en option)
- Plus de balayage fastidieux à la main.
- Nettoyage des coins facile, rapide et propre.
- Économie de temps et de coûts étant donné qu’il n’est plus nécessaire de procéder à un nettoyage préalable manuel ou à de multiples manœuvres.
Décolmatage automatique du filtre performant et innovant
- Nettoie constamment les pores pour un résultat optimal.
- Nettoyage automatique.
- Eléments filtrants haute performance.
Système Teach
- Compensation d’usure automatique du balai principal.
- Pression sur le balai réglable à 3 niveaux en appuyant tout simplement sur le bouton.
- Moins d'usure en mode eco!efficiency.
Kärcher Intelligent Key
- Programmes dans 28 langues différentes.
- Attribution des droits d'accès à l'utilisateur pour le paramétrage de la machine.
- La machine ne peut fonctionner qu'avec la clé KIK.
Balai sur l’essieu arrière
- Les obstacles et rampes sont surmontés en toute sécurité.
- Accès aisé au balai. Peut être remplacé en moins de 5 minutes.
- Le balai peut être contrôlé en quelques secondes.
Panneau de contrôle
- Les données machine sont affichées sur l'écran (ex: l'affichage de l'usure du balai principal).
- Code couleur.
- Bouton unique pour toutes les opérations de balayage.
Concept Power Plus
- Le surplus d'électricité est transféré à une batterie.
- Lors de la conduite en pente, l'énergie supplémentaire est utilisée pour le moteur.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|hydraulique
|Entraînement – puissance (kW)
|8.3
|Type d'entraînement
|Essence
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|10000
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|13600
|Largeur de travail (mm)
|880
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1250
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1700
|Cuve à déchets (l)
|130
|Franchissement de déclivités (%)
|16
|Vitesse de travail (km/h)
|8
|Poids (avec accessoire) (kg)
|591
|Poids, en état de marche (kg)
|685
|Poids emballage inclus (kg)
|593
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Inclus dans la livraison
- Roues, pneus à air
- Brosse latérale en demi-lune
Équipement
- Décolmatage automatique du filtre
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Compteur d'heures de service
- Kärcher Intelligent Key
- Système start-stop
- Système Teach
- Système Power Plus
- Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
- Décolmatage du filtre Tact
- afficheur multifonction intégré
- Langues d'utilisateur/droits d'utilisateur individuels
- Concept de service partagé
- Support Home Base
- Balai principal sur essieu arrière
- Balayage dynamique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Parkings
- Production
- Zones logistiques
- Hôtels
- Commerces
- Zones de stockage
- Chemins