Kompakt, wendig, wartungsarm, umfangreich ausgestattet und besonders einfach und komfortabel zu bedienen: die Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 85/50 R von Kärcher. Serienmäßig mit an Bord sind eine kraftvolle, langlebige Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Kapazität sowie das zugehörige Schnellladegerät. Ebenso gehören ein zweiter Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung um bis zu 40 Prozent sowie ein großer Staubfilter für staubfreies Arbeiten inklusive komfortabler Staubfilterabreinigung vom Sitz aus mit zur Ausstattung. Die beidseitig ausweichenden Seitenbesen verfügen über eine Drehzahlregulierung, die pendelnd gelagerte, werkzeuglos wechselbare Hauptkehrwalze mit von außen sichtbarer Verschleißanzeige sorgt auch auf unebenen Böden für beste Reinigungsergebnisse. Das Gerät eignet sich durch seine Agilität und Wendigkeit auch für Einsätze in engen und zugestellten Bereichen. Dazu bietet es ein einfaches Bedienkonzept mit sinnvollen Details, wie einer Rundumkennleuchte zur Erhöhung der Sicherheit im Arbeitsumfeld und nicht zeichnenden Vollgummirädern zum Schutz der Böden. Schließlich ermöglicht das integrierte Home-Base-System die Mitnahme zusätzlicher Reinigungsutensilien.