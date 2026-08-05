Balayeuse aspirante KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Équipée de série d'une batterie Li-Ion, d'un chargeur rapide et de 2 brosses latérales, cette balayeuse aspirante autoportée maniable s'illustre par un rendement surfacique élevé et des frais de maintenance réduits.
Compacte, maniable, nécessitant peu de maintenance, dotée d'un équipement complet et particulièrement simple et pratique à utiliser : la balayeuse aspirante autoportée KM 85/50 R de Kärcher. Inclus de série : une puissante batterie lithium-ion durable d'une capacité de 90 Ah ainsi que le chargeur rapide correspondant. L'équipement comprend également une deuxième brosse latérale pour augmenter le rendement surfacique jusqu'à 40 % ainsi qu'un grand filtre antipoussière pour un travail sans dégagement de poussière avec décolmatage pratique du filtre antipoussière depuis le siège. Les brosses latérales à écartement automatique bilatéral disposent d'un réglage de la vitesse de rotation tandis que le balai principal à suspension oscillante, remplaçable sans outils et doté d'un indicateur d'usure visible depuis l'extérieur assure des résultats de nettoyage parfaits, y compris sur les sols irréguliers. Grâce à son agilité et à sa maniabilité, l'appareil convient également aux utilisations dans les espaces exigus et encombrés. De plus, il offre un concept d'utilisation simple avec des détails utiles comme un gyrophare pour accroître la sécurité dans l'environnement de travail et des roues avec bandage en caoutchouc plein pour protéger les sols. Enfin, le système Home Base intégré permet d'emporter des ustensiles de nettoyage supplémentaires.
Caractéristiques et avantages
Ergonomie bien pensée pour un confort de travail optimalAgencement clair et ergonomique des éléments de commande. Réglage sans outil du siège conducteur. Volant réglable en hauteur.
Batterie lithium-ion durableChargeur rapide pour une recharge complète de la batterie en seulement deux heures. Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau. Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
Système de filtration performantFiltre plissé plat en polyester. Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette. Opération confortable depuis le siège conducteur. Accès sans outil au filtre grâce à la grande ouverture du capot.
Concept de réservoir à déchets intelligent
- 2 réservoirs faciles à retirer pour un vidage sûr des salissures.
- Réservoirs à déchets sans angles pour un vidage sans résidus.
- Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.
Kit Home Base intégré et surfaces de rangement
- Possibilité d'emporter des accessoires supplémentaires pour le nettoyage.
- Pour le transport facile d'accessoires comme une pince à gros déchets, un balai, un chiffon ou un réservoir supplémentaire.
- Grande surface de rangement à l'arrière de la machine.
Indicateur d'usure du balai principal
- Facilement visible de l'extérieur.
- Détermination précise de l'échéance de remplacement.
Brosse latérale escamotable
- Protège le balai latéral de tout dommage.
- Conception fiable et robuste.
- Réduit les coûts de maintenance.
Conception compacte pour une agilité hors pair
- Manœuvrabilité hors pair de la machine.
- Particulièrement adaptée aux zones exiguës et encombrées.
- Franchissement des portes de taille normale (90 cm).
Réglage de la vitesse de rotation du balai latéral
- Pour l'adaptation de la vitesse de rotation des balais latéraux au type et à la quantité de saleté.
- Prévention des tourbillons de poussière.
Balai principal flottant
- Pas de compensation de l'usure nécessaire.
- Ramassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/W)
|24 / 1000
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|6510
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|6510
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1085
|Capacité de la batterie (Ah)
|90
|Tension de la batterie (V)
|25.6
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Cuve à déchets (l)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|2.3
|Charge (kg)
|max. 90
|Poids (avec accessoire) (kg)
|210.7
|Poids, en état de marche (kg)
|185
|Poids emballage inclus (kg)
|212.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1350 x 1100 x 1300
Inclus dans la livraison
- Roues, ne laissant pas de trace
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage mécanique du filtre
- Balai principal oscillant
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Vitesse de rotation des brosses latérales, réglable
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Cuve à déchets, amovible
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
- Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
- afficheur multifonction intégré
- Support Home Base
Domaines d'utilisation
- Utilisation idéale dans les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Également pour les (petites) entreprises artisanales, les cours d'écoles, les stations-services ou les concessions automobiles