Unsere batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack mit ausweichendem Seitenbesen begeistert mit ihrem agilen Fahrverhalten und hoher Wendigkeit bei emissionsfreien Reinigungseinsätzen in Innen- und Außenbereichen, wie in Parkhäusern, Logistikzentren oder Produktionshallen. Ausdauernde 180-Ah-Batterien, die komfortabel on-board geladen werden, gewährleisten dabei lange Arbeitseinsätze. Dazu ist die KM 90/60 R Bp Pack dank EASY-Operation-System kinderleicht zu bedienen und verfügt über eine praktische Pick-up-Fläche sowie den Anbausatz Home-Base, sodass auch die Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien problemlos möglich ist. Das einzigartige, automatische und höchst effektive Rundfilter-Abreinigungssystem ermöglicht staubfreies Arbeiten ohne Saugkraftverluste.