Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack
Robuste und kompakte Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack mit automatischem Rundfilter-Abreinigungssystem, leistungsstarken 180-Ah-Batterien und integriertem Ladegerät.
Unsere batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack mit ausweichendem Seitenbesen begeistert mit ihrem agilen Fahrverhalten und hoher Wendigkeit bei emissionsfreien Reinigungseinsätzen in Innen- und Außenbereichen, wie in Parkhäusern, Logistikzentren oder Produktionshallen. Ausdauernde 180-Ah-Batterien, die komfortabel on-board geladen werden, gewährleisten dabei lange Arbeitseinsätze. Dazu ist die KM 90/60 R Bp Pack dank EASY-Operation-System kinderleicht zu bedienen und verfügt über eine praktische Pick-up-Fläche sowie den Anbausatz Home-Base, sodass auch die Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien problemlos möglich ist. Das einzigartige, automatische und höchst effektive Rundfilter-Abreinigungssystem ermöglicht staubfreies Arbeiten ohne Saugkraftverluste.
Merkmale und Vorteile
Große Filterfläche mit automatischer AbreinigungNach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle. Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden. Werkzeugloser Filterwechsel.
EASY-Operation-BedienkonzeptLogisch und verständlich. Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
Home-Base für mehr FlexibilitätVerschiedene praktische Anbindungen für weiteres Zubehör. Einfaches Mitführen von z. B. Grobschmutzzange, Besen oder einem zusätzlichen Behälter.
Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche
- Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
- Sicherheit und Wendigkeit.
- Zusätzliche Komponenten wie z. B. Reservekanister oder manuelle Reinigungsgeräte können sicher fixiert und mitgeführt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fahrantrieb
|Gleichstrommotor
|Antrieb – Leistung (kW)
|1.2
|Antriebsart
|Elektrisch
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|5400
|Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)
|6900
|Arbeitsbreite (mm)
|615
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|900
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|1150
|Batteriekapazität (Ah)
|180
|Batteriespannung (V)
|24
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2.5
|Kehrgutbehälter (l)
|60
|Steigfähigkeit (%)
|12
|Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
|6
|Filterfläche (m²)
|4
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|335
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|330
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|336
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Lieferumfang
- Polyester-Rundfilter
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
Ausstattung
- Filterabreinigung manuell
- Filterabreinigung automatisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Überkopfkehrprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz
- Batterieanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Seitenbesen, pneumatisch gesteuert
- Befestigungsmöglichkeit Home Base
Videos
Anwendungsgebiete
- Logistikzentren
- Parkhäuser
- Lagergebäude und andere Indoorbereiche
- Hotelkomplexe
- Produktionshallen
- Kleinere Park- und Parkplatzanlagen