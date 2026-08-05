Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack

Robuste und kompakte Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack mit automatischem Rundfilter-Abreinigungssystem, leistungsstarken 180-Ah-Batterien und integriertem Ladegerät.

Unsere batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack mit ausweichendem Seitenbesen begeistert mit ihrem agilen Fahrverhalten und hoher Wendigkeit bei emissionsfreien Reinigungseinsätzen in Innen- und Außenbereichen, wie in Parkhäusern, Logistikzentren oder Produktionshallen. Ausdauernde 180-Ah-Batterien, die komfortabel on-board geladen werden, gewährleisten dabei lange Arbeitseinsätze. Dazu ist die KM 90/60 R Bp Pack dank EASY-Operation-System kinderleicht zu bedienen und verfügt über eine praktische Pick-up-Fläche sowie den Anbausatz Home-Base, sodass auch die Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien problemlos möglich ist. Das einzigartige, automatische und höchst effektive Rundfilter-Abreinigungssystem ermöglicht staubfreies Arbeiten ohne Saugkraftverluste.

Merkmale und Vorteile
Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack: Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung
Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung
Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle. Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden. Werkzeugloser Filterwechsel.
Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack: EASY-Operation-Bedienkonzept
EASY-Operation-Bedienkonzept
Logisch und verständlich. Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack: Home-Base für mehr Flexibilität
Home-Base für mehr Flexibilität
Verschiedene praktische Anbindungen für weiteres Zubehör. Einfaches Mitführen von z. B. Grobschmutzzange, Besen oder einem zusätzlichen Behälter.
Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche
  • Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
  • Sicherheit und Wendigkeit.
  • Zusätzliche Komponenten wie z. B. Reservekanister oder manuelle Reinigungsgeräte können sicher fixiert und mitgeführt werden.
Spezifikationen

Technische Daten

Fahrantrieb Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (kW) 1.2
Antriebsart Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h) 5400
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h) 6900
Arbeitsbreite (mm) 615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm) 900
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm) 1150
Batteriekapazität (Ah) 180
Batteriespannung (V) 24
Batterielaufzeit (h) max. 2.5
Kehrgutbehälter (l) 60
Steigfähigkeit (%) 12
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 6
Filterfläche (m²) 4
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 335
Gewicht, betriebsbereit (kg) 330
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 336
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Lieferumfang

  • Polyester-Rundfilter
  • Batterie und Einbauladegerät inkl.

Ausstattung

  • Filterabreinigung manuell
  • Filterabreinigung automatisch
  • Hauptkehrwalze pendelnd
  • Saugstromregulierung
  • Grobschmutzklappe
  • Überkopfkehrprinzip
  • Fahrantrieb vorwärts
  • Fahrantrieb rückwärts
  • Absaugung
  • Außeneinsatz
  • Inneneinsatz
  • Batterieanzeige
  • Betriebsstundenzähler
  • Kehrfunktion, abschaltbar
  • Seitenbesen, pneumatisch gesteuert
  • Befestigungsmöglichkeit Home Base
Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack
Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack

Videos

Anwendungsgebiete
  • Logistikzentren
  • Parkhäuser
  • Lagergebäude und andere Indoorbereiche
  • Hotelkomplexe
  • Produktionshallen
  • Kleinere Park- und Parkplatzanlagen
Zubehör