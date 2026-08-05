Notre balayeuse aspirante autoportée alimentée par batterie KM 90/60 R Bp Pack et sa brosse latérale décalée impressionne par sa tenue de route souple et sa grande maniabilité lors de nettoyages sans émissions, à l'intérieur comme à l'extérieur, par ex. dans des parkings, des centres logistiques ou des halls de production. Les batteries longue durée de 180 Ah, qui sont confortablement chargées à bord, garantissent de longues heures de travail. De plus, grâce au système EASY Operation, la KM 90/60 R Bp Pack est un jeu d'enfant à manipuler et dispose d'une zone de ramassage pratique ainsi que d'un kit Home Base, de sorte que les ustensiles de nettoyage supplémentaires peuvent être également emportés sans aucun problème. Le système de nettoyage à filtre circulaire unique, automatique et extrêmement efficace permet un fonctionnement sans poussière et sans pertes de puissance d'aspiration.