Balayeuse aspirante KM 90/60 R Bp Pack
Balayeuse aspirante autoportée robuste et compacte KM 90/60 R Bp Pack avec système de nettoyage automatique à filtre circulaire, puissantes batteries de 180 Ah et chargeur intégré.
Notre balayeuse aspirante autoportée alimentée par batterie KM 90/60 R Bp Pack et sa brosse latérale décalée impressionne par sa tenue de route souple et sa grande maniabilité lors de nettoyages sans émissions, à l'intérieur comme à l'extérieur, par ex. dans des parkings, des centres logistiques ou des halls de production. Les batteries longue durée de 180 Ah, qui sont confortablement chargées à bord, garantissent de longues heures de travail. De plus, grâce au système EASY Operation, la KM 90/60 R Bp Pack est un jeu d'enfant à manipuler et dispose d'une zone de ramassage pratique ainsi que d'un kit Home Base, de sorte que les ustensiles de nettoyage supplémentaires peuvent être également emportés sans aucun problème. Le système de nettoyage à filtre circulaire unique, automatique et extrêmement efficace permet un fonctionnement sans poussière et sans pertes de puissance d'aspiration.
Caractéristiques et avantages
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtreA chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail. Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement. Remplacement du filtre sans outil.
Concept d'utilisation Easy OperationClaire et logique Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.
Kit Homebase pour une plus grande flexibilitéConnexions pratiques pour d'autres accessoires. Facile à transporter
Conception robuste et compacte
- Construit pour durer, extrêmement fiable.
- Sécurité et maniabilité
- Possibilité de fixer et de transporter en toute sécurité des éléments supplémentaires, tels que des bidons de réserve, ou des appareils de nettoyage manuels.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (kW)
|1.2
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|5400
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|6900
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|900
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1150
|Capacité de la batterie (Ah)
|180
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2.5
|Cuve à déchets (l)
|60
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|4
|Poids (avec accessoire) (kg)
|335
|Poids, en état de marche (kg)
|330
|Poids emballage inclus (kg)
|336
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Inclus dans la livraison
- Filtre circulaire en polyester
- Batterie et chargeur intégrés
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal oscillant
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à commande pneumatique
- Support Home Base
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Centre logistique
- Parkings à plusieurs étages
- Entrepôts et autres espaces intérieurs
- Complexes hôteliers
- Halls de production
- Parcs et parkings plus petits