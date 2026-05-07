Kehrmaschine KM 70/15 C Classic
Die kompakte Handkehrmaschine KM 70/15 C Classic steht sofort zum effizienten Kehren von kleinen Flächen zur Verfügung. Sie ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar.
Mit der kompakten Handkehrmaschine KM 70/15 C Classic lassen sich alle Flächen im Innen- und Außenbereich einfach und bequem säubern. Ab einer Fläche von 100 Quadratmetern ist sie wesentlich effizienter als ein Besen. Durch das niedrige Eigengewicht und den geringen Rollwiderstand der Räder ist sie leicht zu manövrieren und zu transportieren. Der Antrieb der Kehrwalze erfolgt über das linke Rad und sorgt so für einen zuverlässigen Transport des Kehrguts in den Kehrbehälter. Ränder und Ecken werden mit dem Seitenbesen gekehrt. Zur Reduzierung unerwünschter Staubentwicklung kann er auf der Fläche hochgeklappt werden. Der Seitenbesen ist einstellbar, um Verschleiß auszugleichen. Für den Wechsel werden keine Werkzeuge benötigt. Der Kehrgutbehälter lässt sich im Handumdrehen entnehmen und entleeren. Seine Frontseite ist so geformt, dass dieser frei darauf abgestellt werden kann. Der klappbare Schubbügel kann an die Körpergröße des Bedieners angepasst und zum platzsparenden Verstauen der KM 70/15 C Classic vollständig umgeklappt werden.
Merkmale und Vorteile
Geringes GewichtGute Manövrierfähigkeit Leicht transportierbar, auch über Stufen.
Großer SchmutzbehälterEinfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff. Kehrgutbehälter ist selbststehend.
Justierbarer SeitenbesenSorgt für ein optimales Kehren von Rändern und Ecken. Anpassdruck regulierbar für effiziente Reinigung verschiedener Untergründe. Hochklappbar für Flächenreinigung zur Reduzierung von Staubaufwirbelungen.
Einstellbarer Schubbügel
- Äußerst ergonomisch.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.
Antrieb Hauptkehrwalze
- Antrieb der Hauptkehrwalze über Transportrad.
- Gleichmäßiges Kehrergebnis.
Seitenbesenwechsel ohne Werkzeuge
- Minimaler Wartungsaufwand.
- Keine Maschinenausfallzeit durch Servicearbeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Manuell
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|2800
|Arbeitsbreite (mm)
|480
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|700
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|12.8
|Verpackungsgewicht (kg)
|16.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Ausstattung
- Kehrantrieb manuell
- Schubbügel klappbar
- Kehrschaufelprinzip
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz
Videos
Anwendungsgebiete
- Kleinere Park- und Parkplatzanlagen
- Gehwege
- Hotel
- Produktionsanlagen
- Auch zum Kehren in landwirtschaftlichen Betrieben, auf Höfen und in Ställen
Zubehör
KM 70/15 C Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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