Kehrmaschine KM 70/20 C
Staubarmes Kehren innen wie außen: Die flexibel einsetzbare Handkehrmaschine KM 70/20 C erzielt dank Filter, Kehrwalze und Seitenbesen optimale Reinigungsergebnisse.
Die Handkehrmaschine KM 70/20 C macht die Reinigung von Flächen dank Filter, Kehrwalze und Seitenbesen nahezu staubfrei und mühelos – ob im Innen- oder Außenbereich. Die Flächenleistung ist dabei 7-mal höher als mit einem Kehrbesen. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Für ergonomisches Arbeiten sorgen ein höhenverstellbarer Schubbügel sowie das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Dadurch kann in einem Schritt neben Staub und Schmutz auch Müll entsorgt werden. Nach getaner Arbeit lässt sich die KM 70/20 C 2SB durch eine Parkstellung platzsparend verstauen.
Merkmale und Vorteile
Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbarStufenweise verstellbarer Anpressdruck für ein optimales Kehrergebnis. Anpassung des Anpressdrucks reduziert den Kehrwalzenverschleiß. Zum Schutz der Borsten können Kehrwalze und Seitenbesen komplett entlastet werden.
StaubfilterStaubfilter reinigt die Abluft und minimiert Staubentstehung beim Kehren. Das Filtersystem ist leicht zugänglich, sodass der Filter schnell gewechselt werden kann.
Home-Base-SystemKomfortable Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Zubehör kann in einer Tasche am Schubbügel griffbereit mitgeführt werden.
Großer Schmutzbehälter
- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.
Einstellbarer Schubbügel
- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Manuell
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|2800
|Arbeitsbreite (mm)
|480
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|700
|Behältervolumen brutto/netto (l)
|45 / 20
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|21
|Verpackungsgewicht (kg)
|26.4
Lieferumfang
- Feinstaubfilter
Ausstattung
- Kehrantrieb manuell
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Schubbügel klappbar
- Kehrschaufelprinzip
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen
- Zur Reinigung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tankstellen
- Zur Reinigung von Flächen wie auf Schulhöfen und im kommunalen Umfeld
- Ideal auch für kleinere Handwerksbetriebe und in der Landwirtschaft
Zubehör
KM 70/20 C Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.