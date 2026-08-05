Robust, langlebig und ideal für Einsätze bei einem hohen Schmutz- und Staubaufkommen im Außen- und Innenbereich: die Kärcher Industriekehrmaschine KM 130/300 R I Bp Pack. Die 300-Ah-Lithium-Ionen-Batterie sorgt für genug Energie, um 3 Stunden verschiedenste Reinigungsaufgaben zu erledigen. Sollte diese Zeit nicht genügen, kann die Batterie in der Pause wieder bis zu 80 Prozent geladen werden. Der große Kehrbehälter, der kräftige Motor und der stabile, schützende Metallrahmen sowie die einfache Bedienung über Hebel sind perfekt auf die harten Bedingungen im industriellen Umfeld zugeschnitten. Das leistungsstarke serienmäßige Taschenfiltersystem gewährleistet ein nahezu staubfreies Kehren – selbst in sehr staubigem Umfeld. Für hohe Anwenderfreundlichkeit verfügt das Gerät über einen Komfortsitz, praktische Ablagefächer und LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus. Pannensichere Vollgummiräder, LED-Frontlichter und eine Warnkennleuchte sorgen für Sicherheit im unmittelbaren Arbeitsumfeld. Weitere verfügbare Anbausätze erhöhen zusätzlich die Sicherheit und machen die Maschine zu einem Reinigungsspezialisten. Lithium-Ionen-Batterie und Schnellladegerät sind im Lieferumfang enthalten.