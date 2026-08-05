Balayeuse aspirante KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC
La balayeuse industrielle KM 130/300 R I Bp Pack dotée d'une batterie Li-Ion allie format robuste, utilisation facile et rendement de balayage élevé pour des applications exigeantes en extérieur comme en intérieur.
Robuste, durable et idéale pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs très sales et poussiéreux : la balayeuse industrielle KM 130/300 R I Bp de Kärcher. La batterie Lithium-Ion de 300 Ah fournit suffisamment d'énergie pour accomplir des tâches de nettoyage diverses et variées pendant 3 heures. Si ce temps ne suffit pas, la batterie peut être rechargée jusqu'à 80 % pendant la pause. Sa grande cuve à déchets, son puissant moteur et son cadre métallique stable et protecteur, ainsi que sa commande simple par levier sont parfaitement adaptés aux conditions difficiles de l'environnement industriel. Son puissant système à filtre à poches de série garantit un balayage pratiquement sans poussière, même dans un environnement très poussiéreux. Pour une grande facilité d'utilisation, l'appareil est équipé d'un siège confort, de coffres de rangement pratiques et de voyants de contrôle LED indiquant l'état de fonctionnement. Des roues anticrevaison avec bandage en caoutchouc plein, des phares avant à LED et un gyrophare assurent la sécurité dans l'environnement de travail immédiat. D'autres kits disponibles renforcent davantage la sécurité, faisant de cette machine une véritable spécialiste du nettoyage. Une batterie Lithium-Ion et un chargeur rapide sont inclus dans la livraison.
Caractéristiques et avantages
Commande par levier simple et robusteCommande aisée de toutes les fonctions importantes par levier. Voyants de contrôle à LED pour l'état de fonctionnement. Commande pratique à 1 pédale avec inverseur pour la marche avant et arrière.
Vidage en hauteur hydrauliqueVidange du réservoir simple, sans contact et sécurisée. Vidage en hauteur sans effort jusqu'à 1,40 m de hauteur.
Batterie lithium-ion haute performance incluseDurée de vie et d'utilisation plus longue de la batterie grâce au grand nombre de cycles de charge possibles. Réduit les frais de maintenance et les coûts.
Réglage de la vitesse de rotation des brosses latérales en option
- Acheminement optimal des matières balayées vers le rouleau-balai.
- Réduit efficacement les tourbillons de poussière lors du balayage.
- Exposition à la poussière nettement moindre pour l'utilisateur.
Ergonomie conviviale
- Siège confort agréable et ajustable à la taille de l'utilisateur.
- Permet des cycles de travail sans fatigue, même prolongés au besoin.
- Environnement de travail agréable grâce à la facilité d'accès des éléments de commande.
Filtre à poches étendu
- La surface filtrante étendue permet un balayage à faible dégagement de poussière.
- Décolmatage pratique du filtre via un moteur vibrant.
Entraînement entièrement hydraulique
- Nécessite très peu de maintenance et permet donc un gain de temps et une réduction des coûts.
- Technologie d'entraînement sans usure.
- Particulièrement durable malgré un environnement de travail rude.
Grande facilité d'entretien
- Système à filtre à poches facile d'accès.
- Technologie nécessitant peu de maintenance avec entraînement entièrement hydraulique et sans aucune électronique.
Traction arrière hydraulique avec roues à bandage en caoutchouc plein
- Permet une bonne manœuvrabilité, même lorsque l'espace est restreint.
- Pneus anticrevaison en caoutchouc plein, résistants aux objets pointus.
Balayage par poussée
- Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
- Faible dispersion de poussières.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/kW)
|36 / 4
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|10400
|Largeur de travail (mm)
|1000
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1300
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1550
|Capacité de la batterie (Ah)
|300
|Tension de la batterie (V)
|38.4
|Autonomie de la batterie (h)
|3
|Cuve à déchets (l)
|300
|Franchissement de déclivités (%)
|14
|Vitesse de travail (km/h)
|8
|Surface filtrante (m²)
|7.8
|Poids (avec accessoire) (kg)
|1005
|Poids, en état de marche (kg)
|1005
|Poids emballage inclus (kg)
|1005
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Inclus dans la livraison
- Filtre à poches
- Roues, caoutchouc plein
Équipement
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal réglable
- Balai principal oscillant
- Direction assistée
- Réglage du courant d'aspiration
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Fournisseurs de matériaux de construction
- Fonderies
- Usines métallurgiques
- Zones de stockage
- Sites de construction
- Forges et aciéries
- Fournisseurs de matières premières