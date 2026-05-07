Robust, langlebig und ideal für Einsätze bei einem hohen Schmutz- und Staubaufkommen geeignet: die Industriekehrmaschine KM 130/300 R I von Kärcher. Ihr großer Kehrbehälter und der kräftige Dieselmotor ermöglichen auch sehr umfangreiche Reinigungseinsätze, während der stabile und schützende Metallrahmen sowie die einfache Bedienung über Hebel perfekt auf die harten Bedingungen im industriellen Umfeld zugeschnitten sind. Serienmäßig mit einem leistungsstarken Taschenfiltersystem sowie der optionalen Seitenbesen-Drehzahlregulierung für eine optimale Kehrgutführung zur Kehrwalze und minimale Staubaufwirbelung ausgestattet gewährleistet die KM 130/300 R I nahezu staubfreies Kehren, selbst in sehr staubigen Umgebungen. Für eine hohe Anwenderfreundlichkeit verfügt das Gerät zudem über einen Komfortsitz, praktische Ablagefächer, eine USB-Lademöglichkeit sowie LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus. Pannensichere Vollgummiräder, LED-Frontlichter und eine Warnkennleuchte sorgen für Sicherheit im unmittelbaren Arbeitsumfeld. Zusätzlich sind einige Anbausätze erhältlich, um die Maschine an spezifische Reinigungsaufgaben anzupassen oder die Sicherheit weiter zu erhöhen.