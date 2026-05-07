Kehrsaugmaschine KM 130/300 R I D
Die Industriekehrmaschine KM 130/300 R I vereint eine robuste Bauweise mit einfacher Bedienung und starker Kehrleistung – ideal bei hohem Schmutzaufkommen und anspruchsvollen Anwendungen.
Robust, langlebig und ideal für Einsätze bei einem hohen Schmutz- und Staubaufkommen geeignet: die Industriekehrmaschine KM 130/300 R I von Kärcher. Ihr großer Kehrbehälter und der kräftige Dieselmotor ermöglichen auch sehr umfangreiche Reinigungseinsätze, während der stabile und schützende Metallrahmen sowie die einfache Bedienung über Hebel perfekt auf die harten Bedingungen im industriellen Umfeld zugeschnitten sind. Serienmäßig mit einem leistungsstarken Taschenfiltersystem sowie der optionalen Seitenbesen-Drehzahlregulierung für eine optimale Kehrgutführung zur Kehrwalze und minimale Staubaufwirbelung ausgestattet gewährleistet die KM 130/300 R I nahezu staubfreies Kehren, selbst in sehr staubigen Umgebungen. Für eine hohe Anwenderfreundlichkeit verfügt das Gerät zudem über einen Komfortsitz, praktische Ablagefächer, eine USB-Lademöglichkeit sowie LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus. Pannensichere Vollgummiräder, LED-Frontlichter und eine Warnkennleuchte sorgen für Sicherheit im unmittelbaren Arbeitsumfeld. Zusätzlich sind einige Anbausätze erhältlich, um die Maschine an spezifische Reinigungsaufgaben anzupassen oder die Sicherheit weiter zu erhöhen.
Merkmale und Vorteile
Einfache, robuste HebelbedienungAlle wichtigen Funktionen komfortabel über Hebel bedienbar. LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus. Praktische 1-Pedal-Bedienung mit Umschalter für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.
Hydraulische HochentleerungEinfaches, kontaktloses und sicheres Entleeren des Kehrguts. Mühelose Hochentleerung bis 1,40 m Höhe.
Optionale Seitenbesen-DrehzahlregulierungOptimale Zuführung des Kehrguts zur Kehrwalze. Reduziert effektiv Staubaufwirbelungen beim Kehren. Deutlich geringere Staubbelastung für den Anwender.
Anwenderfreundliche Ergonomie
- Auf die Körpergröße des Anwenders einstellbarer, bequemer Komfortsitz.
- Ermöglicht ermüdungsfreie, bei Bedarf auch lange Arbeitseinsätze.
- Angenehmes Arbeitsumfeld durch mühelose Erreichbarkeit der Bedienelemente.
Großflächiger Taschenfilter
- Die große Filterfläche ermöglicht staubarmes Kehren.
- Komfortable Filterabreinigung mittels Vibrationsmotor.
Vollhydraulischer Fahrantrieb sowie Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Sehr wartungsarm und damit zeit- und kostensparend.
- Verschleißfreie Antriebstechnik.
- Besonders langlebig trotz harten Arbeitsumfelds.
Hohe Servicefreundlichkeit
- Taschenfiltersystem mühelos zugänglich.
- Wartungsarme Technik mit vollhydraulischem Antrieb und Verzicht auf Elektronik.
Hydraulischer Hinterradantrieb mit Vollgummireifen
- Ermöglicht ein wendiges Fahrverhalten auch bei beengten Platzverhältnissen.
- Pannensichere Reifen aus Vollgummi, unempfindlich gegen spitze Gegenstände.
Kehrschaufelprinzip
- Gute Aufnahme von feinem und grobem Kehrgut.
- Geringe Staubaufwirbelung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Diesel
|Fahrantrieb
|4-Takt-Motor
|Motorenhersteller
|Yanmar
|Antrieb – Leistung (kW)
|15.8
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|13000
|Arbeitsbreite (mm)
|1000
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|1300
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|1550
|Kehrgutbehälter (l)
|300
|Steigfähigkeit (%)
|18
|Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
|10
|Filterfläche (m²)
|7.8
|Zuladung (kg)
|477
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|970
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|970
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|970
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Lieferumfang
- Taschenfilter
- Räder, vollgummi
Ausstattung
- Filterabreinigung automatisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Servolenkung
- Saugstromregulierung
- Kehrschaufelprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Absaugung
- Hydr. Hochentleerung
- Außeneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze
Videos
Anwendungsgebiete
- Baustoffbetriebe
- Gießereibetriebe
- Metallverarbeitungsbetriebe
- Lagerbereiche
- Baustellen
- Eisen- und Stahlwerke
- Grundstoffbetriebe