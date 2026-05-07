Robuste, durable et idéale pour les utilisations en cas de quantités importantes de saleté et de poussière : la balayeuse industrielle KM 130/300 R I de Kärcher. Sa grande cuve à déchets et le puissant moteur diesel permettent également des nettoyages de grande envergure tandis que le cadre métallique solide et protecteur ainsi que la commande simple par levier sont parfaitement adaptés aux conditions rudes en milieu industriel. Équipée de série d'un système à filtre à poches performant et d'un réglage de la vitesse de rotation des brosses latérales en option pour un guidage optimal des matières balayées vers le rouleau-balai avec un minimum de tourbillons de poussière, la KM 130/300 R I garantit un balayage pratiquement sans dégagement de poussière, même dans les environnements très poussiéreux. Pour une facilité d'utilisation élevée, l'appareil dispose en outre d'un siège confort, de coffres de rangement pratiques, d'une possibilité de recharge par USB et de voyants de contrôle à LED pour l'état de fonctionnement. Des roues anticrevaison avec bandage en caoutchouc plein, des phares avant à LED et un gyrophare assurent la sécurité dans l'environnement de travail immédiat. De plus, divers kits sont disponibles pour adapter la machine aux tâches de nettoyage spécifiques ou augmenter davantage la sécurité.