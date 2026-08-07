Premium Mopphalter Flex 40 cm

Flex System Halter aus Polyamid mit Blocksystem.

Flachmoppsystem mit Flex System, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal zur professionellen Reinigung.

Spezifikationen

Technische Daten

Textilienfixierung Uni System
Material PA / Glasfaser / PP
Arbeitsbreite (cm) 40
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.3
Verpackungsgewicht (kg) 0.4
Abmessungen (L × B) (mm) 400 x 110
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 110 x 100
Premium Mopphalter Flex 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
Zubehör