Premium Support de frange Flex 40 cm
Support Flex System en polyamide, articulation avec Block System.
Système à plat avec flex system, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.
Spécifications
Données techniques
|Fixation des textiles
|Uni System
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0.3
|Poids d'emballage (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 110
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 110 x 100
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide