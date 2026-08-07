Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle 40 cm

Set: Teleskopstiel mit doppeltem ergonomischem drehbarem Handgriff und Mopphalter mit ErgoFrame Klettsystem und Gelenk.

Flachmoppsystem mit Klett, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer oder mittels Aufbereitungsanlage. Ideal zur professionellen Reinigung mit höchster Ergonomie.

Spezifikationen

Technische Daten

Textilienfixierung Klett
Arbeitsbreite (cm) 40
Stielart Teleskop
Material Aluminium / PP / Gummi
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.9
Verpackungsgewicht (kg) 1.2
Abmessungen (L × B) (mm) 400 x 95
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 95 x 100

Ausstattung

  • Ergo Anschluss
Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle 40 cm

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Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung
Zubehör