Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle 40 cm
Set: Teleskopstiel mit doppeltem ergonomischem drehbarem Handgriff und Mopphalter mit ErgoFrame Klettsystem und Gelenk.
Flachmoppsystem mit Klett, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer oder mittels Aufbereitungsanlage. Ideal zur professionellen Reinigung mit höchster Ergonomie.
Spezifikationen
Technische Daten
|Textilienfixierung
|Klett
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Stielart
|Teleskop
|Material
|Aluminium / PP / Gummi
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.9
|Verpackungsgewicht (kg)
|1.2
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 x 95
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 95 x 100
Ausstattung
- Ergo Anschluss
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Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung