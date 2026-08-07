Teleskopstiel ErgoHandle 106-184 cm D 23 mm
Telestiel aus Aluminium und Polypropylen mit doppeltem ergonomischem drehbarem Handgriff.
Stiel für ErgoFrames. Ideal zur professioneller Reinigung mit höchster Ergonomie. Verstellbar von 106 bis zu 184 cm, ø außen 26 mm, ø innen 23 mm.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|Aluminium / PP / Gummi
|Stielart
|Starr
|Stiellänge (mm)
|1840
|Stieldurchmesser (mm)
|23
|Menge (Stück)
|1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.5
|Länge (mm)
|1840
|Abmessungen, verpackt (mm)
|1840
Ausstattung
- Ergo Anschluss
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung