Teleskopstiel ErgoHandle 106-184 cm D 23 mm

Telestiel aus Aluminium und Polypropylen mit doppeltem ergonomischem drehbarem Handgriff.

Stiel für ErgoFrames. Ideal zur professioneller Reinigung mit höchster Ergonomie. Verstellbar von 106 bis zu 184 cm, ø außen 26 mm, ø innen 23 mm.

Spezifikationen

Technische Daten

Material Aluminium / PP / Gummi
Stielart Starr
Stiellänge (mm) 1840
Stieldurchmesser (mm) 23
Menge (Stück) 1
Verpackungsgewicht (kg) 0.5
Länge (mm) 1840
Abmessungen, verpackt (mm) 1840

Ausstattung

  • Ergo Anschluss
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
Zubehör