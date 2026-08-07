Poignée ergonomique pour télescope 106-184 cm D 23 mm
Manche télescopique en aluminium et polypropylène avec double poignée ergonomique pivotante.
Manche pour les supports ErgoFrames. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale. Extensible de 106 à 184 cm, ø extérieur 26 mm, ø intérieur 23 mm.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP / caoutchouc
|Type de manche
|Rigide
|Longueur de manche (mm)
|1840
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids d'emballage (kg)
|0.5
|Longueur (mm)
|1840
|Dimensions, emballé (mm)
|1840
Équipement
- Connexion Ergo
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide