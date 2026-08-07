Poignée ergonomique pour télescope 106-184 cm D 23 mm

Manche télescopique en aluminium et polypropylène avec double poignée ergonomique pivotante.

Manche pour les supports ErgoFrames. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale. Extensible de 106 à 184 cm, ø extérieur 26 mm, ø intérieur 23 mm.

Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP / caoutchouc
Type de manche Rigide
Longueur de manche (mm) 1840
Diamètre de manche (mm) 23
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids d'emballage (kg) 0.5
Longueur (mm) 1840
Dimensions, emballé (mm) 1840

Équipement

  • Connexion Ergo
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires