Premium Mopp Kit Tasche SafeClip ErgoHandle 40 cm

Set: Teleskopstiel mit doppeltem ergonomischem drehbarem Handgriff und Taschen SafetyClip ErgoFrame mit Gelenk.

Flachmoppsystem mit Taschen, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer oder mittels Aufbereitungsanlage. Ideal zur professionellen Reinigung mit höchster Ergonomie.

Spezifikationen

Technische Daten

Textilienfixierung Taschen
Arbeitsbreite (cm) 40
Stielart Teleskop
Material Aluminium / PP / Gummi
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 1.4
Verpackungsgewicht (kg) 1.7
Abmessungen (L × B) (mm) 400 x 110
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 110 x 50

Ausstattung

  • Ergo Anschluss
Premium Mopp Kit Tasche SafeClip ErgoHandle 40 cm

Videos

Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung
Zubehör