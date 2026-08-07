ProLite Flex Kit
Kit: 4-teiliger modularer Stiel - 140 cm, ProLite Flex Halter, Standard MF Mopp Schnittflor Flex 35 cm und 14 L Einfacheimer mit Presse.
Flachmoppsystem mit Flex System. Ideal zur semi-professionellen Reinigung von horizontalen und vertikalen Oberflächen.
Merkmale und Vorteile
Beste Ergonomie
- Ergonomisch: kein Bücken in der Anwendung, zum Schutz der Gesundheit von Rücken und Gelenken
Zeitersparnis
- Zeitsparend: Dank der großen Reinigungsfläche und der Möglichkeit, Ecken zu erreichen und unter Möbeln zu reinigen
Hygienisches Handling
- Kein direkter Hautkontakt mit dem gebrauchten Bezug
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|PP / PA
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1.6
|Verpackungsgewicht (kg)
|2.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|350 x 150 x 1400
|Abmessungen, verpackt (mm)
|350 x 150 x 1400
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung