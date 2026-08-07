ProLite Flex Kit

Kit: 4-teiliger modularer Stiel - 140 cm, ProLite Flex Halter, Standard MF Mopp Schnittflor Flex 35 cm und 14 L Einfacheimer mit Presse.

Flachmoppsystem mit Flex System. Ideal zur semi-professionellen Reinigung von horizontalen und vertikalen Oberflächen.

Merkmale und Vorteile
Beste Ergonomie
  • Ergonomisch: kein Bücken in der Anwendung, zum Schutz der Gesundheit von Rücken und Gelenken
Zeitersparnis
  • Zeitsparend: Dank der großen Reinigungsfläche und der Möglichkeit, Ecken zu erreichen und unter Möbeln zu reinigen
Hygienisches Handling
  • Kein direkter Hautkontakt mit dem gebrauchten Bezug
Spezifikationen

Technische Daten

Material PP / PA
Menge (Stück) 1
Gewicht ohne Zubehör (kg) 1.6
Verpackungsgewicht (kg) 2.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 350 x 150 x 1400
Abmessungen, verpackt (mm) 350 x 150 x 1400
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung
Zubehör