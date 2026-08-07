ProLite Flex Kit
Kit: manico componibile 4 pezzi - 140 cm, telaio ProLite Flex con filetto, ricambio Standard Frange MF Poils coupés Flex 35 cm e secchio monovasca 14 L con strizzatore.
Système à plat semi-professionnel avec flex system. Idéal pour le nettoyage semi-professionnel à haute performance des surfaces horizontales et verticales.
Caractéristiques et avantages
Ergonomie optimale
- Ergonomique : pas besoin de se baisser lors de l’utilisation, pour protéger la santé du dos et des articulations
Economie de temps
- Gain de temps : grâce à la grande surface de nettoyage et à la possibilité d’accéder aux recoins et de nettoyer sous les meubles
Maniement hygiénique
- Pas de contact direct de la peau avec la housse utilisée
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP / PA
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|1.6
|Poids d'emballage (kg)
|2.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|350 x 150 x 1400
|Dimensions, emballé (mm)
|350 x 150 x 1400
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide