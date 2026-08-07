Premium Mopphalter Lamello MultiLink 60 cm
Lamello MultiLink Halter mit Gummi Lamellen und Tuch-Clips zum Trockenwischen, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.
Staubmopp-System durch Gaze- und antistatischen Vliestüchern. Ideal zur professioneller Hochleistungsreinigung. Autoklavierbar bis 120°C.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|STANDARD
|Schmutzart
|Lose Verschmutzung
|Textilienart
|Einwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|60
|Material
|PP
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.7
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.9
|Abmessungen (L × B) (mm)
|540 x 105
|Abmessungen, verpackt (mm)
|540 x 105 x 230
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
- Boden - Trockenreinigung