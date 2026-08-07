Premium Mopphalter Lamello MultiLink 60 cm

Lamello MultiLink Halter mit Gummi Lamellen und Tuch-Clips zum Trockenwischen, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.

Staubmopp-System durch Gaze- und antistatischen Vliestüchern. Ideal zur professioneller Hochleistungsreinigung. Autoklavierbar bis 120°C.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm STANDARD
Schmutzart Lose Verschmutzung
Textilienart Einwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 60
Material PP
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.7
Verpackungsgewicht (kg) 0.9
Abmessungen (L × B) (mm) 540 x 105
Abmessungen, verpackt (mm) 540 x 105 x 230

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
  • Boden - Trockenreinigung
Zubehör