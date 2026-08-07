Premium Support de frange Lamello MultiLink 60 cm

Balai trapèze Lamello MultiLink pour dépoussiérage avec lamelles en caoutchouc et pastilles de fixation, avec Jack MultiLink pour manches ø 23 mm.

Système de dépoussiérage avec gazes ou gazes antistatiques. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance. Autoclavable jusqu'à 120°C.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Type de saleté Salissures non adhérentes
Type de textile Textiles jetables
Largeur de travail (cm) 60
Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0.7
Poids d'emballage (kg) 0.9
Dimensions (L × l) (mm) 540 x 105
Dimensions, emballé (mm) 540 x 105 x 230

Équipement

  • Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage à sec
Accessoires