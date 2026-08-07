Classic Staubmopphalter 120 cm
Zur Verwendung mit 120 cm breiten Staubmopps: Der Staubmopphalter 120 cm mit starrer Anbindung des Stils. Optimal geeignet zur trockenen Staubentfernung auf großen Flächen.
Der Staubmopphalter 120 cm für Staubmopps 120 cm von Kärcher. Ideal zur regelmäßigen, trockenen Staubentfernung auf großen, offenen Flächen wie in Turnhallen oder auf Lagerflächen. Die starre Anbindung des Stiels unterstützt dabei, die Flächen in Bahnen in der Vorwärtsbewegung abzustoßen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|CLASSIC
|Schmutzart
|Lose Verschmutzung
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|120
|Material
|Stahl, verzinkt
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|1.6
|Abmessungen (L × B) (mm)
|1200 x 90
Anwendungsgebiete
- Boden - Trockenreinigung