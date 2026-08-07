Classic Support de frange à poussière 120 cm
À utiliser avec un mop antipoussière d'une largeur de 120 cm : le support pour mop antipoussière 120 cm avec un raccordement rigide du style. Idéalement conçu pour le dépoussiérage à sec de grandes surfaces.
Le support pour mop antipoussière 120 cm pour mops antipoussière 120 cm de Kärcher. Idéal pour un dépoussiérage régulier et sec de grandes surfaces ouvertes telles que les gymnases ou les aires de stockage. Le raccordement rigide du manche permet de nettoyer les surfaces par bandes et en effectuant des mouvements vers l'avant.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|120
|Matériau
|Acier, zingué
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|1.6
|Dimensions (L × l) (mm)
|1200 x 90
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage à sec