Classic Staubmopphalter MultiLink 60 cm

MultiLink Halter aus Metall mit Platte, Gelenk und Stutzen aus Kunststoff, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.

Staubbindung-System des Bödens mit Feuchwischmopp. Ideal für jede Art von Schmutz und Oberfläche.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm CLASSIC
Schmutzart Lose Verschmutzung
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 60
Material Stahl, verzinkt
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.4
Verpackungsgewicht (kg) 0.4
Abmessungen (L × B) (mm) 580 x 90
Abmessungen, verpackt (mm) 580 x 90 x 230

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
  • Boden - Trockenreinigung
Zubehör