Griff Fensterwischer Light MultiLink
Feststehender Griff aus Polyamid, komplett mit Feststellhebel.
Merkmale und Vorteile
Ergonomischer Handgriff
- Der Griff ist so geformt, dass er die Handhabung erleichtert und Ermüdung vorbeugt.
- Sichere Befestigung an Teleskopstangen mit dem LAMPO Schnellwechselsystem.
Hohe Benutzerfreundlichkeit
- 30 % leichteres Öffnen der Blockierplatte im Vergleich zu herkömmlichen Fensterwischern.
- Zeitersparnis beim Schienenwechsel: Verriegelungshebel ermöglicht schnellen Austausch, ohne dass die Führungsschiene gelöst werden muss.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|PA / POM
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|45 x 25 x 90
|Abmessungen, verpackt (mm)
|45 x 25 x 90
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
- Italienisches Gewinde
Anwendungsgebiete
- Fenster