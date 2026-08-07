Griff Fensterwischer Light MultiLink

Feststehender Griff aus Polyamid, komplett mit Feststellhebel.

Merkmale und Vorteile
Ergonomischer Handgriff
  • Der Griff ist so geformt, dass er die Handhabung erleichtert und Ermüdung vorbeugt.
  • Sichere Befestigung an Teleskopstangen mit dem LAMPO Schnellwechselsystem.
Hohe Benutzerfreundlichkeit
  • 30 % leichteres Öffnen der Blockierplatte im Vergleich zu herkömmlichen Fensterwischern.
  • Zeitersparnis beim Schienenwechsel: Verriegelungshebel ermöglicht schnellen Austausch, ohne dass die Führungsschiene gelöst werden muss.
Spezifikationen

Technische Daten

Material PA / POM
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 45 x 25 x 90
Abmessungen, verpackt (mm) 45 x 25 x 90

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
  • Italienisches Gewinde
Anwendungsgebiete
  • Fenster
Zubehör