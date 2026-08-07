Einwascher Alu Move Safe Grip MultiLink 35 cm
Einwascher Träger aus Aluminium mit Gelenk und MultiLink Systemverbindung.
Einwascher Träger mit Drehgelenk. Ideal für den professionellen Einsatz.
Merkmale und Vorteile
Ergonomischer Handgriff
- Durch den gummierten und ergonomisch geformten Handgriff liegt das Tool perfekt in der Hand.
- Sichere Befestigung an Teleskopstangen mit dem LAMPO Schnellwechselsystem.
Robust und leicht
- Der Kunststoffgriff mit Aluminium-T-Träger sorgt für ein geringes Eigengewicht und erleichtert somit die Handhabung.
- Langlebig und formstabil auch unter Belastung.
Hervorragende Reinigungsleistung
- Gleichmäßige Druckverteilung für optimale Reinigungsleistung.
- Der um 75° schwenkbare T-Träger macht die Reinigung in Kombination mit Teleskopstangen besonders effizient.
- In Kombination mit der Teleskopstange hohe Flächen bequem reinigen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite (cm)
|35
|Material
|Aluminium / PP / Gummi / PA
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.2
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.2
|Länge (mm)
|350
|Abmessungen, verpackt (mm)
|350 x 25 x 190
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
- Italienisches Gewinde
Anwendungsgebiete
- Fenster