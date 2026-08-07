Einwascher Alu Safe Grip MultiLink 45 cm
Einwascher Träger aus Aluminium mit MultiLink Systemverbindung.
Einwascher Träger mit Aluminium. Ideal für den professionellen Einsatz.
Merkmale und Vorteile
Ergonomischer Handgriff
- Durch den gummierten und ergonomisch geformten Handgriff liegt das Tool perfekt in der Hand.
- Sichere Befestigung an Teleskopstangen mit dem LAMPO Schnellwechselsystem.
Robust und leicht
- Der Kunststoffgriff mit Aluminium-T-Träger sorgt für ein geringes Eigengewicht und erleichtert somit die Handhabung.
- Langlebig und formstabil auch unter Belastung.
Hervorragende Reinigungsleistung
- Gleichmäßige Druckverteilung für optimale Reinigungsleistung.
- In Kombination mit der Teleskopstange hohe Flächen bequem reinigen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite (cm)
|45
|Material
|Aluminium / PP / Gummi / PA
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.2
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.2
|Länge (mm)
|450
|Abmessungen, verpackt (mm)
|450 x 25 x 190
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
- Italienisches Gewinde
Anwendungsgebiete
- Fenster