Einwascher Alu Safe Grip MultiLink 45 cm

Einwascher Träger aus Aluminium mit MultiLink Systemverbindung.

Einwascher Träger mit Aluminium. Ideal für den professionellen Einsatz.

Merkmale und Vorteile
Ergonomischer Handgriff
  • Durch den gummierten und ergonomisch geformten Handgriff liegt das Tool perfekt in der Hand.
  • Sichere Befestigung an Teleskopstangen mit dem LAMPO Schnellwechselsystem.
Robust und leicht
  • Der Kunststoffgriff mit Aluminium-T-Träger sorgt für ein geringes Eigengewicht und erleichtert somit die Handhabung.
  • Langlebig und formstabil auch unter Belastung.
Hervorragende Reinigungsleistung
  • Gleichmäßige Druckverteilung für optimale Reinigungsleistung.
  • In Kombination mit der Teleskopstange hohe Flächen bequem reinigen.
Spezifikationen

Technische Daten

Arbeitsbreite (cm) 45
Material Aluminium / PP / Gummi / PA
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.2
Verpackungsgewicht (kg) 0.2
Länge (mm) 450
Abmessungen, verpackt (mm) 450 x 25 x 190

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
  • Italienisches Gewinde
Anwendungsgebiete
  • Fenster
Zubehör