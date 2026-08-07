Premium MF Mopp Shine Klett 30 cm 5 x
Fussel- und streifenfreie Reinigung: Mit dem hochwertigen Mikrofaser-Klettmopp, passend zum Kletthalter 30 cm, reinigen Sie alle glänzenden Oberflächen im Handumdrehen.
Der Mikrofaser-Klettmopp, passend zum Kletthalter 30 cm, reinigt alle glatten und glänzenden Oberflächen, wie Glas, effektiv und rückstandslos. Die feinen, hochwertigen Mikrofasern entfernen selbst kleinste Partikel, überzeugen mit einer hervorragenden Schmutzaufnahme und garantieren so ein streifen- und fusselfreies Ergebnis. Der Klettmopp kann sowohl vorkonditioniert als auch mit der Sprühmethode eingesetzt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Textilienmaterial
|80% PET / 20% PA
|Herstellungsart
|Rundgestrick
|Waschtemperatur (°C)
|max. 95
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Trocknertemperatur (°C)
|60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 250
|Menge (Stück)
|5
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²)
|0.2 / 215
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B) (mm)
|300 x 105
|Abmessungen, verpackt (mm)
|300 x 105 x 10
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Videos
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Glasreinigung
- Fenster