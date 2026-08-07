Der Mikrofaser-Klettmopp, passend zum Kletthalter 30 cm, reinigt alle glatten und glänzenden Oberflächen, wie Glas, effektiv und rückstandslos. Die feinen, hochwertigen Mikrofasern entfernen selbst kleinste Partikel, überzeugen mit einer hervorragenden Schmutzaufnahme und garantieren so ein streifen- und fusselfreies Ergebnis. Der Klettmopp kann sowohl vorkonditioniert als auch mit der Sprühmethode eingesetzt werden.