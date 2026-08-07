La serpillière microfibres autoagrippante haut de gamme, assortie au support autoagrippant de 30 cm, nettoie toutes les surfaces lisses et brillantes, telles que le verre, efficacement et sans laisser de résidus. Les microfibres fines et haut de gamme éliminent même les particules infimes, s'illustrent par un excellent ramassage des saletés et garantissent ainsi un résultat sans traces ni peluches. La serpillière autoagrippante peut être préconditionnée ou bien utilisée avec la méthode spray.