Premium MF Frange Shine à Lanières 30 cm 5 x
Nettoyage sans peluches ni traces : grâce à la serpillière microfibres autoagrippante haut de gamme, assortie au support autoagrippant de 30 cm, vous pouvez nettoyer toutes les surfaces brillantes en un tour de main.
La serpillière microfibres autoagrippante haut de gamme, assortie au support autoagrippant de 30 cm, nettoie toutes les surfaces lisses et brillantes, telles que le verre, efficacement et sans laisser de résidus. Les microfibres fines et haut de gamme éliminent même les particules infimes, s'illustrent par un excellent ramassage des saletés et garantissent ainsi un résultat sans traces ni peluches. La serpillière autoagrippante peut être préconditionnée ou bien utilisée avec la méthode spray.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Matière textile
|80% PET / 20% PA
|Type de fabrication
|Tricot tubulaire
|Température de lavage (°C)
|max. 95
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 250
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0.2 / 215
|Poids d'emballage (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l) (mm)
|300 x 105
|Dimensions, emballé (mm)
|300 x 105 x 10
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage des surfaces vitrées
- Vitres