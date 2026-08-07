Technische Daten

Textilienart Mehrwegtextilien Material 70% PE / 30% PA Textilienmaterial Mikrofaser Waschtemperatur (°C) max. 95 Waschempfehlung (°C) 60 Waschzyklen¹⁾ ca. 300 Menge (Stück) 5 Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²) 0.1 / 130 Verpackungsgewicht (kg) 0.1 Abmessungen (L × B) (mm) 400 x 400

¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.