Classic Fensterreinigungs Kit

Set mit allen für die professionelle Fensterreinigung benötigten Arbeitswerkzeugen.

Kit beinhaltet: Einwascher Light MultiLink 35 cm, Einwaschbezug aus Polyester 35 cm, Einwaschbezug aus Polyester mit Scheuerfasern 35 cm, Griff Fensterwischer Pro MultiLink, Schiene 25/34/45 cm, Ersatzgummi für Fensterwischer, Teleskopstange 2 x 125 cm, Metall Schaber im Karton 10 x Klingen 35 x 13,5 x 7 cm, Fensterschaber mit Kurzhandgriff, Ersatzklingen, MultiLink Gelenk Teleskopstangen D 21 mm, Premium MF Tuch Pure blau 40 x 40 cm 5 x, Arbeitstasche.

Merkmale und Vorteile
Alles im Griff
  • Mit diesem Set haben Sie alle Werkzeuge für die Fensterreinigung zur Hand.
  • Hochwertige Tasche mit praktischem Tragegriff.
LAMPO Schnellwechselsystem
  • Sichere Befestigung der Arbeitswerkzeuge an Teleskopstangen mit dem LAMPO Schnellwechselsystem.
Spezifikationen

Technische Daten

Material Aluminium / PP / Gummi / PA / PP / POM / PET
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 4
Verpackungsgewicht (kg) 5.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1460 x 130 x 245
Abmessungen, verpackt (mm) 1460 x 130 x 124

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
  • Italienisches Gewinde
Anwendungsgebiete
  • Fenster
Zubehör