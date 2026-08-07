Kit beinhaltet: Einwascher Light MultiLink 35 cm, Einwaschbezug aus Polyester 35 cm, Einwaschbezug aus Polyester mit Scheuerfasern 35 cm, Griff Fensterwischer Pro MultiLink, Schiene 25/34/45 cm, Ersatzgummi für Fensterwischer, Teleskopstange 2 x 125 cm, Metall Schaber im Karton 10 x Klingen 35 x 13,5 x 7 cm, Fensterschaber mit Kurzhandgriff, Ersatzklingen, MultiLink Gelenk Teleskopstangen D 21 mm, Premium MF Tuch Pure blau 40 x 40 cm 5 x, Arbeitstasche.