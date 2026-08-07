Classic Fensterreinigungs Kit
Set mit allen für die professionelle Fensterreinigung benötigten Arbeitswerkzeugen.
Kit beinhaltet: Einwascher Light MultiLink 35 cm, Einwaschbezug aus Polyester 35 cm, Einwaschbezug aus Polyester mit Scheuerfasern 35 cm, Griff Fensterwischer Pro MultiLink, Schiene 25/34/45 cm, Ersatzgummi für Fensterwischer, Teleskopstange 2 x 125 cm, Metall Schaber im Karton 10 x Klingen 35 x 13,5 x 7 cm, Fensterschaber mit Kurzhandgriff, Ersatzklingen, MultiLink Gelenk Teleskopstangen D 21 mm, Premium MF Tuch Pure blau 40 x 40 cm 5 x, Arbeitstasche.
Merkmale und Vorteile
Alles im Griff
- Mit diesem Set haben Sie alle Werkzeuge für die Fensterreinigung zur Hand.
- Hochwertige Tasche mit praktischem Tragegriff.
LAMPO Schnellwechselsystem
- Sichere Befestigung der Arbeitswerkzeuge an Teleskopstangen mit dem LAMPO Schnellwechselsystem.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|Aluminium / PP / Gummi / PA / PP / POM / PET
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|4
|Verpackungsgewicht (kg)
|5.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1460 x 130 x 245
|Abmessungen, verpackt (mm)
|1460 x 130 x 124
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
- Italienisches Gewinde
Anwendungsgebiete
- Fenster