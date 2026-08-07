Le kit comprend : Mouilleur Light MultiLink 35 cm, housse de lavage en polyester 35 cm, housse de lavage en polyester avec fibres récurantes 35 cm, Support Raclette Pro MultiLink, rail 25/34/45 cm, caoutchouc de remplacement pour essuie-glace, tige télescopique 2 x 125 cm, Grattoir à métaux en boîte, 10 lames, 35 x 13,5 x 7 cm, Premium Grattoir Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm, lames de rechange, Poteaux de télescope articulés MultiLink D 21 mm, Premium MF Chiffon Pure bleu 40 x 40 cm 5 x, sac de travail.