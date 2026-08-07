Classic Kit de nettoyage de vitres

Petite valise avec le kit complet de nettoyage des vitres.

Le kit comprend : Mouilleur Light MultiLink 35 cm, housse de lavage en polyester 35 cm, housse de lavage en polyester avec fibres récurantes 35 cm, Support Raclette Pro MultiLink, rail 25/34/45 cm, caoutchouc de remplacement pour essuie-glace, tige télescopique 2 x 125 cm, Grattoir à métaux en boîte, 10 lames, 35 x 13,5 x 7 cm, Premium Grattoir Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm, lames de rechange, Poteaux de télescope articulés MultiLink D 21 mm, Premium MF Chiffon Pure bleu 40 x 40 cm 5 x, sac de travail.

Caractéristiques et avantages
Tout à portée de main
  • Avec ce set, vous aurez tous les outils de nettoyage des vitres sous la main.
  • Sac haut de gamme avec poignée de transport pratique.
Système de changement rapide LAMPO
  • Fixation sûre des outils de travail sur les manches télescopiques avec le système de changement rapide LAMPO.
Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP / caoutchouc / PA / PP / POM / PET
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 4
Poids d'emballage (kg) 5.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 1460 x 130 x 245
Dimensions, emballé (mm) 1460 x 130 x 124

Équipement

  • Connexion MultiLink
  • Filetage italien
Domaines d'utilisation
  • Vitres
Accessoires