Türstopper mit Stiel 80 cm
Universell einsetzbarer Türstopper mit spurlosem Gummiprofil und Stiel mit 23 mm Durchmesser. Patentiertes System zur einfachen, schnellen und ergonomischen Installation und Entfernung.
Ideal, um bei Reinigungsarbeiten ein unerwünschtes Verschließen von Türen zu verhindern: universell einsetzbarer Türstopper mit spurlosem Gummiprofil und Aluminiumstiel mit 23 Millimeter Durchmesser. Das patentierte System ermöglicht ein rückenschonendes, schnelles und einfaches Stellen und Entfernen des Türstoppers ohne Bücken.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.2
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B) (mm)
|80 x 160
|Abmessungen, verpackt (mm)
|80 x 160 x 900
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden - Trockenreinigung