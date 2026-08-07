Mit dem Trolley Hotel Classic I sind auch enge Platzverhältnisse in Aufzügen oder Hotelgängen einfach zu bewältigen. Dafür sorgen 5 drehbar gelagerte, 125 Millimeter große Räder. Der robuste Hotelwagen ist zur Reinigung und Versorgung von bis zu 15 Zimmern geeignet und sehr ergonomisch und rückenschonend zu nutzen. Ein hochklappbarer 120 Liter großer Müllsackhalter bietet ausreichend Volumen zur Entsorgung des Abfalls, 3 Fächer aus Holz erleichtern die Mitnahme und den Zugriff auf Reinigungsutensilien und Materialien. Rostfreie Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer, glatte Oberflächen erleichtern bei Bedarf die Eigenreinigung.