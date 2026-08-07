Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te L
Ideal für Handwerker: Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap mit Gerätesteckdose (mit Automatikanlauf), starker Saugleistung und halbautomatischer Abreinigung. Kompaktes, leichtes Einstiegsgerät.
Handwerker werden diesen kleinen Kraftprotz sehr zu schätzen wissen. Unser Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te verfügt über eine Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für Elektrowerkzeuge, ist sehr leicht und damit jederzeit bequem zu transportieren und überzeugt darüber hinaus mit starker Saugleistung bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten. Ob Staub, grober Schmutz oder Flüssigkeiten: Dank halbautomatischer Filterabreinigung und des feuchtigkeitsunempfindlichem PES-Patronenfilter erledigt er zuverlässig und gründlich seine Arbeit. Dabei ermöglicht der in den Gerätekopf integrierte Saugschlauchanschluss die maximale Ausnutzung des Behältervolumens. Damit ist der einfach zu bedienende und vielseitige NT 22/1 Ap Te der ideale Begleiter bei Installations- und Renovierungsarbeiten, bei der Gebäudereinigung und vielen weiteren gewerblichen Anwendungen.
Merkmale und Vorteile
Geringes Gewicht und kompakte MaßeDas Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.
Halbautomatische Filterabreinigung ApOptimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck. Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung. Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.
Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-PatronenfilterEinfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen möglich. Keine vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters nötig. Nachhaltig: PES-Patronenfilter ist auswaschbar.
Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge (mit Anlaufautomatik)
- Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen.
- Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik.
- Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet.
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge
- Ermöglicht staubfreies Bohren, Sägen oder Schleifen mit Elektrowerkzeugen.
- Ausgestattet mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring.
- Regulierung der Saugkraft über den Drehring.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24.9
|Behälterinhalt (l)
|22
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1300
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|6
|Schalldruckpegel (dB(A))
|72
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 372 x 503
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.9 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 505 mm
- Material Saugrohre: Stahl, verchromt
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: PES
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
Ausstattung
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideales Gerät für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
Zubehör
NT 22/1 Ap Te L Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.