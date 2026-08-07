Aspirateurs eau et poussières NT 22/1 Ap Te L
Parfait pour les artisans : l'aspirateur eau et poussière NT 22/1 Ap avec prise électrique (avec mise en marche automatique), puissance d'aspiration élevée et décolmatage semi-automatique du filtre. Un modèle d'entrée de gamme compact et léger.
Les artisans apprécieront ce petit concentré de puissance. Notre aspirateur eau et poussière NT 22/1 Ap Te est équipé d'une prise électrique avec mise en marche automatique pour outils électroportatifs, est très léger et ainsi très facile à transporter. Il offre en outre une puissance d'aspiration élevée pour les travaux de nettoyage légers à moyens. Poussière, déchets grossiers ou liquides : grâce au décolmatage semi-automatique du filtre et au filtre cartouche PES résistant à l'humidité, l'aspirateur s'acquitte de son travail avec efficacité. En outre, le raccord du flexible d'aspiration intégré à la tête de l'appareil permet d'exploiter la totalité du volume de la cuve. Polyvalent et facile à utiliser, l'aspirateur NT 22/1 Ap Te est ainsi idéal pour les travaux d'installation et de rénovation, le nettoyage de bâtiments et bien d'autres applications industrielles.
Caractéristiques et avantages
Poids et dimensions réduitsL’appareil est facile à transporter et à ranger.
Décolmatage semi-automatique du filtre ApEfficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton. Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes. Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.
Filtre cartouche en PES insensible à l’humiditéPermet un passage facile de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières. Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire. Durable : le filtre à cartouche PES est lavable.
Prise pour outils électriques (à démarrage automatique)
- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Manchon à outil pour outils électroportatifs
- Permet de percer, de scier ou de meuler sans poussière avec des outils électroportatifs.
- Équipé d'un embout en caoutchouc et d'une bague rotative à air parasite.
- Régulation de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24.9
|Volume de la cuve (l)
|22
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1300
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|72
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|6.1
|Poids emballage inclus (kg)
|9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 372 x 503
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.9 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: PES
- Manchon de raccordement pour outils électriques
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Appareil idéal pour les travaux de nettoyage légers à moyens, dans de nombreux domaines d’application
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Pièces de rechange NT 22/1 Ap Te L
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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