Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te L
Dank integrierter Gerätesteckdose mit Ein-/Auslaufautomatik ideal zur Arbeit mit Elektrowerkzeugen geeignet: Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te L. Kompakter Sauger der Mittelklasse.
Neben der hocheffizienten halbautomatischen Filterabreinigung zählt eine integrierte Gerätesteckdose mit Ein-/Auslaufautomatik zur Arbeit mit Elektrowerkzeugen zu den herausragenden Ausstattungsmerkmalen unseres kompakten Nass-/Trockensaugers NT 30/1 Ap Te L. Seine exzellente Saugleistung ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten, ob bei kleineren Schleifarbeiten, der Fahrzeuginnenreinigung, der Beseitigung von Flüssigkeiten oder dem Absaugen von Maschinen und Anlagen. Selbst mittlere Mengen Feinstaub sind ohne Filtertüte problemlos saugbar. Der Sauger ist zudem mit einer Antistatikvorbereitung ausgestattet. Alle wesentlichen Einstellungen des einfach zu bedienenden Geräts werden über einen zentralen Drehschalter vorgenommen, für das komplett neu entwickelte Zubehör sind durchdachte Aufbewahrungsmöglichkeiten integriert. Der extra flach gehaltene Kopf des Nass-/Trockensaugers erlaubt das Abstellen und dank Verzurrmöglichkeiten auch das Befestigen eines Werkzeugkoffers.
Merkmale und Vorteile
Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen.
- Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik.
- Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet.
Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck.
- Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung.
- Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.
Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
- Transportsichere Befestigung des Netzkabels und Schlauchs.
- Für Saugschläuche verschiedener Längen und Durchmesser.
- Zeitersparnis und verlängerte Lebensdauer des Netzkabels.
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge
- Ermöglicht staubfreies Bohren, Sägen oder Schleifen mit Elektrowerkzeugen.
- Ausgestattet mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring.
- Regulierung der Saugkraft über den Drehring.
Flachfaltenfilter Dry
- Zertifiziert für Staubklasse M und L. Staubabscheidegrad: 99,9 %.
- Zellulosefasermaterial: nachhaltig, aus nachwachsendem Rohstoff.
- Ideal für trockenen Feinstaub und Grobschmutz.
Entnehmbares Filtergehäuse
- Flachfaltenfilter: schneller und leichter zu reinigen.
- Regelmäßige Reinigung: längere Lebensdauer des Filters.
- Verhindert falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Verliersichere Aufbewahrung für den Transport.
- Zeitersparnis: Zubehör ist schnell griffbereit.
- Platzersparnis: kein zusätzlicher Stauraum nötig.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Behälterinhalt (l)
|30
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|70
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|11.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|16
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.5 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Stahl, verchromt
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
- Fugendüse
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Flachfaltenfilter: Zellulose
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Antistatikvorbereitung
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
Videos
Anwendungsgebiete
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen
- Innenreinigung von Fahrzeugen
- Zum Absaugen von Maschinen und Anlagen
Zubehör
NT 30/1 Ap Te L Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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