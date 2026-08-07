Aspirateurs eau et poussières NT 30/1 Ap Te L
Idéal pour travailler avec des outils électroportatifs grâce au connecteur intégré avec fonction Marche/Arrêt automatique : l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap Te L. Aspirateur compact de la gamme Medium.
Outre le décolmatage semi-automatique très efficace du filtre, un connecteur intégré avec fonction Marche/Arrêt automatique pour travailler avec des outils électroportatifs compte parmi les équipements qui distinguent notre aspirateur eau et poussières compact NT 30/1 Ap Te L. Sa puissance d'aspiration exceptionnelle permet des utilisations variées, qu'il s'agisse de petits travaux de meulage, du nettoyage intérieur de véhicules, de l'élimination de liquides ou de l'aspiration de machines et d'installations. Même l'aspiration de quantités moyennes de poussières fines est possible sans problèmes sans sac filtrant. L'aspirateur est en outre doté d'une préparation antistatique. Tous les réglages essentiels de l'appareil simple d'utilisation s'effectuent à l'aide d'un bouton rotatif central ; pour les accessoires entièrement remaniés, des possibilités de rangement bien pensées ont été intégrées. De conception ultra plate, la partie supérieure de l'aspirateur eau et poussières permet de poser et, grâce aux possibilités d'arrimage, aussi de fixer une boîte à outils.
Caractéristiques et avantages
Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.
Supports flexibles pour le flexible d’aspiration et le câble d’alimentation
- Fixation du câble d'alimentation et du flexible pour un transport sécurisé.
- Pour les flexibles d'aspiration de différentes longueurs et de différents diamètres.
- Gain de temps et durée de vie prolongée du câble d'alimentation.
Manchon à outil pour outils électroportatifs
- Permet de percer, de scier ou de meuler sans poussière avec des outils électroportatifs.
- Équipé d'un embout en caoutchouc et d'une bague rotative à air parasite.
- Régulation de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Filtre plissé plat Dry
- Certifié pour les classes de poussière M et L. Taux de dépoussiérage : 99,9 %.
- Matériau à base de fibres de cellulose : durable, issu de matières premières renouvelables.
- Idéal pour les poussières fines sèches et les gros déchets.
Carter de filtre amovible
- Filtre plissé plat : plus rapide et plus facile à nettoyer.
- Nettoyage régulier : durée de vie accrue du filtre.
- Prévient une insertion incorrecte du filtre plissé plat.
Rangement des accessoires intégré
- Rangement sans risque de perte pour le transport.
- Gain de temps : les accessoires sont à portée de main.
- Gain de place : pas d'espace de stockage supplémentaire nécessaire.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Volume de la cuve (l)
|30
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|11.8
|Poids emballage inclus (kg)
|16
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|525 x 370 x 560
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Filtre plissé plat: Cellulose
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Préparation antistatique
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
- Pour l'aspiration sur les outils électroportatifs
- Nettoyage intérieur des véhicules
- Pour l'aspiration sur les machines et les installations
Accessoires
Pièces de rechange NT 30/1 Ap Te L
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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