Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te H
Sicherheitssauger NT 30/1 Ap Te H mit garantierter Filtrationseffizienz von 99,995 %. Bestens geeignet zum Saugen hochgefährlicher und krebserregender Stäube (Staubklasse H).
Der Sicherheitssauger NT 30/1 Ap Te H von Kärcher überzeugt mit seinem Flachfaltenfilter HEPA-H 13 aus Glasfasermaterial. Dieser ermöglicht das Absaugen hochgefährlicher und krebserregender Stäube der Staubklasse H wie etwa Asbest, Blei, Schimmel, die in Werkstätten und vor allem auf Baustellen bei Sanierungsarbeiten entstehen. Der Sauger garantiert eine Filtrationseffizienz von 99,995 % und beseitigt den Feinstaub mit seiner leistungsstarken Turbine problemlos. Dank integrierter Gerätesteckdose mit Automatikanlauf und Antistatiksystem (mit leitendem Zubehör) ist er ideal für das direkte Absaugen von stauberzeugenden Elektrowerkzeugen geeignet. Die Einsatzmöglichkeiten des Saugers sind durch die hohe Saugleistung sehr vielseitig: Schleif- und Sanierungsarbeiten, Montage- oder Installationsarbeiten, Beseitigung von Flüssigkeiten oder Absaugen von Maschinen und Anlagen. Da der Sauger mit einem robusten Gumminetzkabel ausgestattet ist, ist er wie geschaffen für den Einsatz auf Rohbau- und Sanierungsbaustellen.
Merkmale und Vorteile
Sicherheitssauger der Staubklasse HFiltrationseffizienz von 99,995 %. Elektronische Volumenstromüberwachung. Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.
Zugelassen für AsbestsanierungSicherheitssauger der Staubklasse H. Erfolgreich bestandene Zusatzprüfung „Asbest“. Geprüft nach TRGS 519 für Deutschland.
Komplettes Antistatiksystem mit leitendem ZubehörErhöhte Anwendersicherheit. Ableitung der elektrostatischen Aufladung. Schutz vor elektrostatischer Entladung.
Flachfaltenfilter HEPA-13 aus Glasfasermaterial
- Beseitigt gefährliche Stäube, Grobschmutz und Flüssigkeiten.
- Filter ist geprüft nach EN 60335-2-69 sowie EN 1822.
- Stäube der Staubklasse H: Sicherheitsfilterset verwenden.
Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck.
- Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung.
- Führt zu Zeitersparnis und längerer Filterlebensdauer.
Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Das Elektrowerkzeug ist leicht an den Sauger anzuschließen.
- Bequeme Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik.
- Energieeinsparung: automatische Abschaltung des Saugers.
Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
- Transportsichere Befestigung von Netzkabel und Schlauch.
- Für Saugschläuche verschiedener Längen und Durchmesser.
- Zeitersparnis und längere Lebensdauer des Netzkabels.
Entnehmbares Filtergehäuse
- Flachfaltenfilter: schnellere und leichtere Reinigung.
- Regelmäßige Reinigung: verlängerte Lebensdauer des Filters.
- Verhindert falsches Einsetzen des Flachfaltenfilters.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Verliersichere Aufbewahrung für den Transport.
- Zeitersparnis: Zubehöre sind schnell griffbereit.
- Platzersparnis: kein zusätzlicher Stauraum nötig.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Behälterinhalt (l)
|30
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7.5
|Kabelmaterial
|Gummi
|Schalldruckpegel (dB(A))
|70
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|12.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|17
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Lieferumfang
- Sicherheitsfiltersack: 1 Stück
- Länge Saugschlauch: 2.5 m
- Typ Saugschlauch: Elektrisch leitend
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Stahl, verchromt
- Krümmer: Elektrisch leitend
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
- Fugendüse
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Flachfaltenfilter: HEPA-13 (H13)
Ausstattung
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Antistatiksystem
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Staubklasse: H
- Behältermaterial: Kunststoff
Videos
Anwendungsgebiete
- Sicherheitssauger der Staubklasse H zur sicheren Beseitigung gesundheitsgefährdender und krebserregender Stäube
- Zum Absaugen von kleineren Elektrowerkzeugen
- Zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz
- Zum Saugen von Flüssigkeiten und feuchtem Schmutz
- Für Montage- und Installationsarbeiten
- Zum Absaugen von Maschinen und Anlagen
- Einsatz auf Baustellen und in Werkstätten
- Zum Absaugen von Asbest, Blei, Schimmel, Bakterien usw.
- Für Anwendungen in der Bauindustrie, im Gesundheitswesen, in Laboren oder in der Industrie
Zubehör
NT 30/1 Ap Te H Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.