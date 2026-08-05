Aspirateurs eau et poussières NT 30/1 Ap Te H
Aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te H avec une efficacité de filtration garantie de 99,995 %. Parfait pour l'aspiration des poussières très dangereuses et cancérigènes (classe de poussière H).
L'aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te H de Kärcher s'illustre par son filtre plissé plat HEPA H 13 en matériau à base de fibres de verre. Ce dernier permet l'aspiration des poussières très dangereuses et cancérigènes de la classe de poussière H comme l'amiante, le plomb et les moisissures qui surviennent notamment sur les chantiers lors de travaux de remise à neuf. L'aspirateur garantit une efficacité de filtration de 99,995 % et élimine aisément les poussières fines avec sa puissante turbine. Grâce au connecteur intégré avec mise en marche automatique et système antistatique (avec des accessoires conducteurs), il est idéal pour l'aspiration directe sur les outils électroportatifs produisant de la poussière. Les possibilités d'utilisation de l'aspirateur sont très variées grâce à sa puissance d'aspiration élevée : travaux de meulage et de remise à neuf, travaux de montage ou d'installation, élimination de liquides ou aspiration sur les machines et les installations. L'aspirateur étant équipé d'un câble d'alimentation en caoutchouc robuste, il est parfait pour l'utilisation sur les chantiers de gros œuvre et de remise à neuf.
Caractéristiques et avantages
Aspirateur de sécurité de la classe de poussière HEfficacité de filtration de 99,995 %. Surveillance électronique du débit volumique. Garantit des postes de travail propres et sécurisés.
Homologué pour le désamiantageAspirateur de sécurité de la classe de poussière H. Contrôle supplémentaire « Amiante » passé avec succès. Contrôlé selon TRGS 519 pour l'Allemagne.
Système antistatique complet avec accessoires conducteursSécurité accrue pour l'utilisateur. Dissipation de la charge électrostatique. Protection contre les décharges électrostatiques.
Filtre plissé plat HEPA 13 en matériau à base de fibres de verre
- Élimine les poussières dangereuses, les gros déchets et les liquides.
- Le filtre est contrôlé selon EN 60335-2-69 et EN 1822.
- Poussières de la classe de poussière H : utiliser le kit de filtre de sécurité.
Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Entraîne un gain de temps et une durée de vie accrue du filtre.
Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est facile à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation confortable via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : coupure automatique de l'aspirateur.
Supports flexibles pour le flexible d’aspiration et le câble d’alimentation
- Fixation du câble d'alimentation et du flexible pour un transport sécurisé.
- Pour les flexibles d'aspiration de différentes longueurs et de différents diamètres.
- Gain de temps et durée de vie accrue du câble d'alimentation.
Carter de filtre amovible
- Filtre plissé plat : nettoyage plus rapide et plus facile.
- Nettoyage régulier : durée de vie prolongée du filtre.
- Prévient une mise en place incorrecte du filtre plissé plat.
Rangement des accessoires intégré
- Rangement sans risque de perte pour le transport.
- Gain de temps : les accessoires sont à portée de main.
- Gain de place : pas d'espace de stockage supplémentaire nécessaire.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Volume de la cuve (l)
|30
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Matériau du câble
|Caoutchouc
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|12.8
|Poids emballage inclus (kg)
|17
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|525 x 370 x 560
Inclus dans la livraison
- Sac filtrant de sécurité: 1 Pièce(s)
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Coude: électro-conducteur
- Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Filtre plissé plat: HEPA-13 (H13)
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Système antistatique
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de poussière: H
- Matériau de la cuve: Plastique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité de classe H pour l’élimination sûre des poussières nocives et cancérigènes
- Pour l'aspiration sur les petits outils électroportatifs
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Pour l'aspiration des liquides et des saletés humides
- Pour les travaux de montage et d'installation
- Pour l'aspiration sur les machines et les installations
- Utilisation sur les chantiers et dans les ateliers
- Pour l'aspiration de l'amiante, du plomb, des moisissures, des bactéries, etc.
- Pour les applications dans l'industrie du bâtiment, le secteur de la santé, les laboratoires ou l'industrie
Accessoires
Pièces de rechange NT 30/1 Ap Te H
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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