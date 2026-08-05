Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te H ACD
Mit einer garantierten Filtrationseffizienz von 99,995 % und ACD-Zertifzierung ist der Nass-/Trockensauger erste Wahl zur Beseitigung gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.
Bei Sanierungsarbeiten in Altbauten werden häufig Asbest und andere gesundheitsgefährdende, krebserregende Stoffe freigesetzt, die sofort beseitigt werden müssen. Der NT 30/1 Tact Te H ACD ist dafür der passende Nass-/Trockensauger. Er ist nach der neuen ACD-Norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) gemäß IEC 60335-2-69:2021 für das Aufsaugen brennbarer Stäube sowie für alle Stäube der Klasse H geprüft und zugelassen. Dank seines kompakten, mobilen Designs eignet er sich ideal für wechselnde Einsatzorte. Mit dem abreinigbaren Flachfaltenfilter Safety/HEPA lassen sich gefährliche Stäube sicher mit Sicherheitsfiltersack oder PE-Entsorgungssack aufnehmen; große Mengen weniger gefährlicher Stäube können direkt in den Behälter gesaugt werden. Dabei sorgt die sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact für konstant hohe Saugleistung durch stets saubere Filter. Eine Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie ein Antistatiksystem mit leitfähigem Zubehör runden das durchdachte Konzept des NT 30/1 Tact Te H ACD ab.
Merkmale und Vorteile
Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem TactDirektes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent. Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit.
Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.
ACD-ZertifizierungZugelassen zum Saugen von brennbaren Stäuben. Zertifiziert gemäß IEC 60335-2-69:2021. Erhöhte Anwendersicherheit.
Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact
- Garantiert höchste Saugkraft und Filterleistung.
- Optimale, bedarfsorientierte Filterabreinigungsfrequenz.
- Minimierte Geräuschemission.
Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör
- Erhöhte Anwendersicherheit.
- Ableitung der elektrostatischen Aufladung.
- Schutz vor elektrostatischer Entladung.
Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen.
- Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik.
- Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet.
Sicherheitssauger der Staubklasse H
- Filtrationseffizienz von 99,995 %.
- Elektronische Volumenstromüberwachung.
- Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.
Flachfaltenfilter Safety/HEPA
- Zertifiziert für die Staubklasse H. Staubabscheidegrad: 99,995 %.
- PES-Faser-Material mit doppelter PTFE-Beschichtung: verrottungssicher und feuchtigkeitsunempfindlich.
- Ideal zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz.
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge
- Ermöglicht staubfreies Bohren, Sägen oder Schleifen mit Elektrowerkzeugen.
- Ausgestattet mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring.
- Regulierung der Saugkraft über den Drehring.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Behälterinhalt (l)
|30
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7.5
|Kabelmaterial
|Gummi
|Schalldruckpegel (dB(A))
|69
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|14.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|19.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Lieferumfang
- Sicherheitsfiltersack: 1 Stück
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Typ Saugschlauch: Elektrisch leitend
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Krümmer: Elektrisch leitend
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Flachfaltenfilter: PTFE HEPA
- PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung: 1 Stück
Ausstattung
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Antistatiksystem
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
- Filterabreinigung: Sensorgesteuerte, bedarfsorientierte Filterabreinigung Tact
- Behältermaterial: Kunststoff
Videos
Anwendungsgebiete
- Sicherheitssauger der Staubklasse H zur sicheren Beseitigung gesundheitsgefährdender und krebserregender Stäube
- Zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz
- Zulassung Asbestsanierung gemäß der deutschen Arbeitsschutzvorschrift TRGS 519
- Geeignet zum Saugen brennbarer Stäube gemäß ACD-Norm IEC 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)
Zubehör
NT 30/1 Tact Te H ACD Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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