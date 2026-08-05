Aspirateurs eau et poussières NT 30/1 Tact Te H ACD
Doté d'une efficacité de filtration garantie de 99,995 % et de la certification ACD, l'aspirateur eau et poussières est une solution de premier choix pour éliminer les poussières nocives de la classe de poussière H.
Les travaux de rénovation dans les bâtiments anciens libèrent souvent de l'amiante et d'autres substances nocives et cancérigènes, qui doivent être éliminées immédiatement. Le NT 30/1 Tact Te H ACD est l'aspirateur eau et poussières approprié à cette application. Il a été testé et approuvé selon la nouvelle norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust), conformément à la norme CEI 60335-2-69:2021, pour l'aspiration de poussières inflammables ainsi que pour toutes les poussières de la classe H. Grâce à son design compact et mobile, il se transporte aisément d'un lieu d'utilisation à un autre. Le filtre plissé plat nettoyable Safety/HEPA permet de collecter en toute sécurité les poussières dangereuses avec des sacs filtrants de sécurité ou des sacs d'évacuation en PE ; de grandes quantités de poussières moins dangereuses peuvent être aspirées directement dans le réservoir. Le décolmatage du filtre commandé par un capteur Tact assure une puissance d'aspiration élevée en permanence grâce à un filtre toujours propre. Une prise d'appareil avec démarrage automatique ainsi qu'un système antistatique avec des accessoires conducteurs complètent le concept bien pensé du NT 30/1 Tact Te H ACD.
Caractéristiques et avantages
Système de filtration avec filtre H et système de décolmatage du filtre TactAspiration directe des poussières moins dangereuses dans le conteneur. Efficacité de filtration : 99,995 %. Meilleure protection sanitaire possible sans compromettre la puissance d’aspiration ou la durée de vie du filtre.
Répond aux exigences de test de la classe H avec examen complémentaire « Amiante » conformément aux prescriptions TRGS 519En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour les poussières contenant de l’amiante.
Certification ACDHomologué pour l'aspiration de poussières inflammables. Certifié conforme à la norme CEI 60335-2-69:2021. Sécurité accrue pour l'utilisateur.
Décolmatage du filtre commandé par capteur Tact
- Garantit une puissance d'aspiration et une capacité filtrante maximales
- Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins.
- Émissions sonores minimisées.
Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.
Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Aspirateur de sécurité de la classe de poussière H
- Efficacité de filtration de 99,995 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.
Filtre plissé plat Safety/HEPA
- Certifié pour la classe de poussière H. Taux d'élimination des poussières : 99,995 %.
- Matériau en fibres PES avec double revêtement PTFE : imputrescible et insensible à l'humidité.
- Pour l'aspiration des liquides, des poussières fines et des gros déchets.
Manchon à outil pour outils électroportatifs
- Permet de percer, de scier ou de meuler sans poussière avec des outils électroportatifs.
- Équipé d'un embout en caoutchouc et d'une bague rotative à air parasite.
- Régulation de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Volume de la cuve (l)
|30
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Matériau du câble
|Caoutchouc
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|14.4
|Poids emballage inclus (kg)
|19.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|560 x 370 x 580
Inclus dans la livraison
- Sac filtrant de sécurité: 1 Pièce(s)
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Coude: électro-conducteur
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Filtre plissé plat: HEPA PTFE
- Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière: 1 Pièce(s)
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Système antistatique
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
- Décolmatage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
- Matériau de la cuve: Plastique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité de classe H pour l’élimination sûre des poussières nocives et cancérigènes
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Désamiantage autorisé conformément au règlement allemand de la sécurité au travail TRGS 519
- Convient pour l'aspiration de poussières combustibles conformément à la norme ACD CEI 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)
Accessoires
Pièces de rechange NT 30/1 Tact Te H ACD
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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