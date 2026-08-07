Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact² Me Tc
Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Die Modelle mit Kippfahrgestell bieten vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.
Kärcher präsentiert Tact² – die Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein.
Merkmale und Vorteile
Kippfahrgestell mit BehälterverriegelungDamit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben.
Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter FlüssigkeitenAbdeckklappe bleibt dicht verschlossen bis direkt über der Entsorgungsstelle.
Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und BodendüsenDadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten. Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gumminetzkabel (10 Meter).
Viel rein, schnell raus mit dem Kippbehälter
- Einfach den Sammelbehälter an der Entsorgungsstelle nach hinten kippen und entleeren.
- Sicherer Stand beim Entleeren, da der Schwerpunkt innerhalb des Fahrgestells liegt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s)
|2 x 70
|Vakuum (mbar/kPa)
|242 / 24.2
|Behälterinhalt (l)
|75
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2300
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|10
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|28.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|36.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|685 x 560 x 920
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Typ Saugschlauch: Elektrisch leitend
- Krümmer: Elektrisch leitend
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Papier
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Edelstahlbehälter
- Flachfaltenfilter: PES mit PTFE-Beschichtung
- Kippfahrgestell
- Schubbügel
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Antistatiksystem
- Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact²
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
Anwendungsgebiete
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
Zubehör
NT 75/2 Tact² Me Tc Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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