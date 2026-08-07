Aspirateurs eau et poussières NT 75/2 Tact² Me Tc
Mobilité et puissance élevées, durabilité, robustesse et de nombreux équipements pratiques font des aspirateurs Kärcher Tact² des spécialistes reconnus aussi bien que des tout-terrain. Les modèles avec châssis basculant offrent des avantages en matière d'élimination des liquides et des saletés grossières, en particulier pour les applications industrielles.
Kärcher présente Tact², sa gamme premium d'aspirateurs eau et poussières professionnels. La version améliorée du système Tact qui a fait ses preuves pour le décolmatage du filtre atteint un degré de productivité optimal. Puissance d'aspiration élevée et constante assurée par deux moteurs et longue durée de filtration pour un travail sans interruption sans avoir à penser à changer le filtre. Les aspirateurs NT Kärcher avec Tact² sont des systèmes complets permettant l'élimination de grandes quantités de poussières fines, mais aussi de poussières grossières et d'eau. Avec ses différentes versions, cette famille d'aspirateurs propose des solutions optimales pour de nombreux domaines d'utilisation nécessitant une puissance d'aspiration élevée constante : dans le bâtiment, le domaine agroalimentaire, le secteur automobile et l'industrie en général.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculantPour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis
Flexible d'évacuation pour la vidange directe des liquides aspirésLe couvercle reste fermé jusqu'au point de vidange.
Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspirationPour faciliter l'accès Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique
Grande capacité et vidage rapide grâce à la cuve basculante
- Il suffit d'incliner la cuve pour la vider
- Stabilité élevée pour faciliter le vidange de la cuve
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 70
|Dépression (mbar/kPa)
|242 / 24.2
|Volume de la cuve (l)
|75
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 2300
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|28.6
|Poids emballage inclus (kg)
|36.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|685 x 560 x 920
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Coude: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Papier
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Flexible d'évacuation (résistant à l'huile)
- Cuve en acier inoxydable
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
- châssis basculant
- Guidon
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Système antistatique
- Décolmatage du filtre: Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Pièces de rechange NT 75/2 Tact² Me Tc
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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