Trockensauger T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Der T 10/1 Adv HEPA Go!Further ist eine limitierte schwarze Trockensauger Edition mit 45 % recyceltem Kunststoff¹⁾ und exklusiver Zubehörausstattung: 10 Vliesfiltertüten.
Der limitiert verfügbare schwarze Trockensauger T 10/1 Adv HEPA Go!Further aus 45 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ ist mit exklusivem Zubehör, 10 Vliesfiltertüten, ausgestattet. Er gewährleistet mithilfe des HEPA-14-Filters höchste Sicherheitsstandards in hygienisch empfindlichen Bereichen und steht für Nachhaltigkeit und exzellente Saugleistung. Außerdem überzeugt er durch Robustheit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Er zeichnet sich durch ultraleisen Betrieb (52 dB[A]) aus und eignet sich für Daytime Cleaning und lärmsensible Orte. Der Sauger ist wendig und kippsicher, der Behälter umfasst 10 Liter. Er verfügt über einen bequemen Tragegriff mit Klappfunktion, der einen ergonomischen Transport ermöglicht. Zudem ist er langlebig und robust – wie auch das Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und die großen Laufräder. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fugendüse und eine Polsterdüse, die immer griffbereit am Sauger verstaut werden können. Der Lieferumfang umfasst viel Zubehör: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr (Aluminium), umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse, Polsterdüse, HEPA-14-Filter und 10 Vliesfiltertüten.
Merkmale und Vorteile
Hochwirksamer HEPA-14-FilterFür höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %.
Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A)Perfekt für Daytime Cleaning. Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht. Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.
NachhaltigkeitsmerkmaleDesign mit 45 % recyceltem Kunststoff¹⁾. FSC-zertifizierte Verpackung. Ultraleise: nur 52 dB(A).
Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design
- Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
- Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
- Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.
Steckbares Netzkabel
- Simpler, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse.
- Reinigungsvorgang kann nahtlos fortgesetzt werden.
- Spart unnötige und hohe Servicekosten.
Manuelle Kabelaufwicklung
- Einfaches Aufrollen des Netzkabels im Handumdrehen.
- Spart Zeit: Aufwicklung des Kabels in wenigen Sekunden.
- Das Netzkabel verdreht sich nicht und ist stets aufgerollt.
Geringes Gewicht
- Müheloser, auch einhändiger Transport möglich.
- Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen.
Anwenderfreundliches Bedienkonzept
- Große Taste zum Ein- und Ausschalten.
- Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand.
- Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen.
Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang
- Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.
- Hochwertiger Filterkorb und 10 Vliesfiltertüten.
- Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf.
- Platzsparende Aufbewahrung, jederzeit griffbereit.
- Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luftmenge (l/s)
|40
|Nennleistung (W)
|585
|Behälterinhalt (l)
|10
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|12
|Schalldruckpegel (dB(A))
|52
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Krümmer: Antistatisch mit Falschluftschieber
- Teleskopsaugrohr: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopsaugrohr, Material: Aluminium
- Umschaltbare Bodendüse
- Parkettdüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- Anzahl Filtertüten: 10 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Motorschutzfilter
- HEPA-Filtertyp: HEPA 14-Filter
Ausstattung
- Behältermaterial: Kunststoff mit Rezyklatanteil
- Smartes Kabelaufrollsystem
- Steckbares Netzkabel: Standard
- Klappbarer ergonomischer Tragegriff
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
Anwendungsgebiete
- Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
- Hartböden
- Teppichböden
- Daytime Cleaning
Zubehör
T 10/1 Adv HEPA Go!Further Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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