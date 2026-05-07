Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE

Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit jeweils 110 Liter großen Tanks, Reinigungsmitttel-Dosiersystem DOSE, 2 Scheibenbürsten sowie einer 170-Ah-Batterie nebst Einbauladegerät.

Beste Reinigungsergebnisse, ressourcenschonende Systeme, eine kinderleichte Bedienung und eine hohe Anwenderfreundlichkeit: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R überzeugt in allen Belangen. Angetrieben von einer leistungsstarken 170-Ah-Batterie, die bequem über das eingebaute Ladegerät geladen wird, sorgen 2 Scheibenbürsten mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE für eine hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig geringem Verbrauch an Wasser und Reinigungsmitteln. Farbcodierte Bedienelemente, der EASY-Operation-Schalter zur Wahl des Reinigungsprogramms und das große, 30-sprachige Farbdisplay sorgen für eine besonders einfache Bedienung. Für maximale Anwenderfreundlichkeit sind die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks und das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks integriert. Und für ein Plus an Arbeitskomfort und -sicherheit ist die Maschine mit einem in der Höhe verstellbaren Fahrersitz sowie einem gut sichtbaren Tagfahrlicht ausgestattet.

Merkmale und Vorteile
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE: Höhenverstellbarer Sitz
Höhenverstellbarer Sitz
Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners. Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt. Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE: Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt. Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung. Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE: Innovatives KIK-System
Innovatives KIK-System
Farbcodierte Schlüssel für unterschiedliche Bedienrechte gegen Fehlbedienungen. Reinigungsmodi und andere Funktionen sind für jeden Anwender voreinstellbar. Optimale Anpassung an die individuellen Aufgaben des jeweiligen Anwenders.
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
  • Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
  • Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
  • Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 750
Arbeitsbreite Saugen (mm) 950
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 110 / 110
Flächenleistung theoretisch (m²/h) 4500
Flächenleistung praktisch (m²/h) 3150
Batterie (V/Ah) 24 / 170
Batterielaufzeit (h) max. 2.5
Batterieladezeit (h) 7
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 100 - 230 / 50 - 60
Steigfähigkeit (%) 10
Bürstendrehzahl (U/min) 180
Bürstenanpressdruck (kg) 75
Gangwendebreite (mm) 1750
Wasserverbrauch (l/min) max. 5.7
Schalldruckpegel (dB(A)) 59
Aufnahmeleistung (W) bis zu 2350
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 650
Software Updates verfügbar bis 2032-01-01
Gewicht ohne Zubehör (kg) 373
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1695 x 975 x 1315

Lieferumfang

  • Batterie und Einbauladegerät inkl.
  • Saugbalken, gebogen
  • Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

  • Auto-Fill
  • Patentiertes Tankspülsystem
  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • Automatischer Wasserstopp
  • DOSE
  • Feststellbremse
  • Magnetventil
  • 2-Tank-System
  • Höhenverstellbarer Sitz
  • Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
  • Standard Tagfahrlicht
  • Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
  • Robuster Frontrammschutz
  • Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
  • Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
  • Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
  • Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
  • Easy Operation Bedienwahlschalter
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
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Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE

Videos

Anwendungsgebiete
  • Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern
  • Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet
Zubehör
Reinigungsmittel