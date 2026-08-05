Serienmäßig mit einer schnell- und zwischenladefähigen 180-Ah-Lithium-Batterie, die im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien mit einer etwa 4-mal längeren Lebensdauer überzeugt und dank des integrierten Ladegeräts jederzeit geladen werden kann, überzeugt unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack mit hoher Flächenleistung, Zuverlässigkeit und sehr guten TCO-Werten. Bis zu 5100 Quadratmeter stündlich reinigt das Gerät dank seiner beiden 110-Liter-Tanks und dem Walzenbürstenkopf mit Kehreinheit und 75 Zentimeter Arbeitsbreite. Das montierte, zeit- und kostensparende Seitenschrubbdeck erweitert die Arbeitsbreite um 10 weitere Zentimeter und ermöglicht so die randnahe Reinigung, zum Teil auch unter Regalen. Zur umfangreichen Ausstattung gehören außerdem das automatische Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks, eine geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung, das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE sowie das integrierte KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten. Und nicht zuletzt begeistert die B 110 R mit einfacher Bedienbarkeit sowohl über den innovativen EASY-Operation-Schalter als auch das große Farbdisplay in 30 Sprachen.